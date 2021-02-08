В больнице Мечникова в Днепре медики борются за жизнь воина, который 6 февраля подорвался на взрывном устройстве на Донбассе. У 25-летнего мужчины много ожогов, переломов и осколочные ранения, он в тяжелом состоянии.

Генеральный директор больницы Сергей Рыженко сообщил, что 25-летний Илья родом из Никополя. Он получил ранение 6 февраля, после чего его эвакуировали авиацией из мобильного госпиталя.

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По словам Рыженко, у воина диагностировали

минно-взрывную травму;

сотрясение головного мозга;

перелом стенок гайморовых пазух;

переломы костей лицевого черепа;

ожоги лица и шеи второй Б степени площадью 8% поверхности тела;

ожоги верхних дыхательных путей;

множественные осколочные ранения головы, шеи, лица, грудной и брюшной стенки, конечностей;

закрытую травму грудной клетки;

ушиб легких;

проникающие ранения, инородные тела левого и правого глаза.

Пациента прооперировали по поводу раздренированного пневмоторакса, ему удалили осколки из глаз.

Директор больницы добавил, что состояние военного остается тяжелым. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, на медикаментозной седации.

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