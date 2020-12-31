На перекрестке проспектов Поля и Пушкина 30 декабря в Днепре произошла жесткая ДТП с участием самого безопасного авто в мире – Volvo. Водитель кроссовера полностью разнес ограждение трамвайной остановки и снес женщину, которая ждала транспорта.

Никакие системы реагирования шведской машины, а также другие технологические средства безопасности не смогли спасти владельца автомобиля от ДТП. Впрочем, он может оказаться невиновным в аварии, сообщает "Информатор".

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Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице. Ее госпитализировали медики скорой.

Что известно о ДТП на проспекте Поля в Днепре

Как предварительно выяснили следователи, авария произошла около 11:30 30 декабря.

Водитель Volvo поворачивал на проспект Пушкина, когда его подрезал владелец BMW.

Пытаясь избежать столкновения, мужчина потерял управление машиной, из-за чего "швед" протаранил заборчик и влетел в остановку общественного транспорта.

На пути автомобиля была женщина. Медики диагностировали у нее переломы обеих ног и руки, открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Судя по всему, водитель BMW с места происшествия скрылся.

Чтобы установить все обстоятельства аварии, полицейские и родственники пострадавшей просят обратиться к ним всех, кто видел момент ДТП, или кто имеет видеозапись столкновения.

Продолжается досудебное расследование.

Смотрите видео с места аварии с участием Volvo в Днепре: