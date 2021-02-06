В Днепре водитель зажал стеклом руку полицейского и поехал: видео инцидента
На Вокзальной площади в Днепре 6 февраля водитель Nissan нарушил правила дорожного движения. Во время разговора с патрульными мужчина закрыл окно машины, прищемив руку полицейского, и уехал.
Источник:"Информатор"
Водитель Nissan Leaf припарковался под знаком "остановка и стоянка запрещены". На это обратили внимание патрульные полицейские, подойдя к мужчине.
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Мужчина прищемил патрульному руку: как все было
- Инцидент произошел 6 февраля в Днепре, на улице Вокзальной.
- Один из инспекторов объяснил водителю, что он нарушил, и попросил предъявить водительское удостоверение. Однако тот никак не отреагировал.
- Во время разговора, не обращая внимания на то, что полицейский держал руку на раме окна, водитель Nissan закрыл его. В результате прищемил полицейскому кисть стеклом. Потом начал ехать, протянув патрульного за собой несколько метров.
Что грозит нарушителю
- В конце водителя задержали и надели наручники.
- Злоумышленником оказался 46-летний мужчина. Ранее он уже был судим.
- Теперь ему грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.
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