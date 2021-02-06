На Вокзальной площади в Днепре 6 февраля водитель Nissan нарушил правила дорожного движения. Во время разговора с патрульными мужчина закрыл окно машины, прищемив руку полицейского, и уехал.

Водитель Nissan Leaf припарковался под знаком "остановка и стоянка запрещены". На это обратили внимание патрульные полицейские, подойдя к мужчине.

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Мужчина прищемил патрульному руку: как все было

Инцидент произошел 6 февраля в Днепре, на улице Вокзальной.

на улице Вокзальной. Один из инспекторов объяснил водителю, что он нарушил, и попросил предъявить водительское удостоверение. Однако тот никак не отреагировал.

объяснил водителю, что он нарушил, и Однако тот никак не отреагировал. Во время разговора, не обращая внимания на то, что полицейский держал руку на раме окна, водитель Nissan закрыл его. В результате прищемил полицейскому кисть стеклом. Потом начал ехать, протянув патрульного за собой несколько метров.

Что грозит нарушителю

В конце водителя задержали и надели наручники.

Злоумышленником оказался 46-летний мужчина. Ранее он уже был судим.

Ранее он уже был судим. Теперь ему грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

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В Днепре водитель прищемил патрульному руку и протянул его несколько метров: видео

Инцидент произошел в Днепре, на улице Вокзальной: смотрите карту