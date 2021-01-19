Полицейские Днепра остановили Cayenne, на котором, согласно ориентировке, могли передвигаться причастные к кражам лица. Во время проверки водитель нажал на педаль газа, сбил милиционера и скрылся.

Полицейский попал в больницу с травмой ноги. Злоумышленника впоследствии задержали. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

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Примечательно, что владелец элитного авто начал убегать от копов только после того, как они проверили его документы.

Что известно о сбитии полицейского в Днепре

Инцидент произошел на улице Полигонной вечером 18 января, где патрульные заметили и остановили Porsche Cayenne, который был описан в ориентировании.

Во время проверки документов полицейские установили личность 32-летнего водителя. Рядом с ним сидела неизвестная женщина.

В какой-то момент во время общения с инспекторами человек немножко сдал назад, а затем – вылетел вперед, сбив полицейского.

Пострадавшего отбросило на другую сторону дороги.

Впоследствии, неподалеку от места инцидента полицейские обнаружили припаркованный Porsche. Как выяснилось, владелец внедорожника просто оставил машину и скрылся. Впрочем, его все же нашли и задержали.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Нарушение какой именно статьи Уголовного кодекса ему будут инкриминировать, неизвестно.