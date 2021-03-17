В Днепре от COVID-19 умер главный врач и депутат облсовета Константин Чебанов
В Днепре коронавирус унес жизнь главного врача клинической больницы №4 Константина Чебанова. 64-летний медик также был депутатом областного совета. Он три недели находился в реанимации.
Источник:фейсбук Бориса Филатова
О смерти Чебанова сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Городской глава отметил, что умерший был врачом с большой буквы.
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Чебанов был прекрасным управленцем, – Филатов
COVID-19. Мы тянули Константина Чебанова как могли. Каждый день мне докладывали о его состоянии здоровья. Не вытянули,
– написал Филатов.
Городской голова Днепра отметил, что Чебанов был прекрасным управленцем, а большая 4-я больница, которой он управлял, – "является наиболее крутой и многопрофильной".
Чебанов был подключен к ИВЛ
Источник: 056.ua
Чебанов попал в реанимацию 3 недели назад. Главного врача подключили к аппарату ИВЛ. В конце жизни Чебанов находился в коме.
Что известно о Константине Чебанове?
Родился в 1957 году. В течение 18 лет возглавлял 4-ю городскую клиническую больницу. В областной совет прошел с партией мэра Филатова " Пропозиція".
Данные из Днепровского облсовета
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