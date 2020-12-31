Власти Днепра отменили все массовые новогодние мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Поэтому количество общественного транспорта в городе в ночь на 1 января уменьшили.

Режим работы транспорта Днепра в новогоднюю ночь

В Днепре решили уменьшить количество транспорта на рейсах в новогоднюю ночь. Об этом в комментарии "Общественному" рассказал начальник управления транспорта Днепровского горсовета Александр Лещенко.

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Будет уменьшено количество общественного транспорта примерно на 10% от количества, которое работает в будние дни,

– отметил Лещенко.

К такому шагу прибегли, потому что не видят необходимости в ночных автобусных рейсах, ведь празднований из-за карантинных ограничений в городе не будет.

Однако в ночное время организуют работу дежурных трамваев и троллейбуса. Последние троллейбусы в ночь с 31 декабря на 1 января будут отправляться в 22:00 – 22:30, а трамваи – 22:30 – 00:00; 00:25 – 00:42. А в первый день 2021 года весь электротранспорт начнет работу на час позже.

Автобусные маршруты в ночь с 31 декабря на 1 января по городу не будут курсировать, а 1 – 3 января – будут работать по расписанию выходного дня.

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