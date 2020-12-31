"Праздника не будет": в Днепре уменьшили количество общественного транспорта в новогоднюю ночь
Власти Днепра отменили все массовые новогодние мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Поэтому количество общественного транспорта в городе в ночь на 1 января уменьшили.
Режим работы транспорта Днепра в новогоднюю ночь
В Днепре решили уменьшить количество транспорта на рейсах в новогоднюю ночь. Об этом в комментарии "Общественному" рассказал начальник управления транспорта Днепровского горсовета Александр Лещенко.
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Будет уменьшено количество общественного транспорта примерно на 10% от количества, которое работает в будние дни,
– отметил Лещенко.
К такому шагу прибегли, потому что не видят необходимости в ночных автобусных рейсах, ведь празднований из-за карантинных ограничений в городе не будет.
Однако в ночное время организуют работу дежурных трамваев и троллейбуса. Последние троллейбусы в ночь с 31 декабря на 1 января будут отправляться в 22:00 – 22:30, а трамваи – 22:30 – 00:00; 00:25 – 00:42. А в первый день 2021 года весь электротранспорт начнет работу на час позже.
Автобусные маршруты в ночь с 31 декабря на 1 января по городу не будут курсировать, а 1 – 3 января – будут работать по расписанию выходного дня.
В каких городах продлили время курсирования транспорта
- Метрополитен в Киеве будет работать на 2 часа дольше. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время, из центра города – приблизительно в 02:15. Дольше будут ездить и автобусы, троллейбусы, трамваи.
- В Харькове в новогоднюю ночь метро будет работать до 03:00 1 января. Кроме того, автобусы, трамваи и троллейбусы будут ездить до 04:00, чтобы обеспечить подвоз пассажиров общественным транспортом.
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