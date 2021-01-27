На Амурском мосту в Днепре 27 января трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль Toyota. Из-за ДТП движение транспорта в городе усложнилось.

Источник: Информатор

Трамвай, направляясь в сторону Старомостовой площади, сошел с рельсов и задел авто Toyota Land Cruiser. Авария произошла примерно в 9:30.

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По предварительным данным, причиной аварии является неисправность участка на пути. К счастью, пострадавших нет.



ДТП на Амурском мосту / Фото издания "Днепр оперативный"

Из-за ДТП в городе временно перестали курсировать трамвай №6 и №9.



Трамвай врезался в иномарку / Фото издания "Днепр оперативный"

ДТП в Днепре с участием трамвая смотрите видео

К слову, в Одессе водитель автомобиля Skoda жестоко избил водительницу трамвая. Инцидент произошел 18 января после того, как мужчина нарушил правила дорожного движения, подрезав общественный транспорт.