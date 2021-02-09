В Днепре в торгово-развлекательном центре "Мост-сити" произошел пожар: видео
По неизвестным пока причинам в центре Днепра загорелась вывеска ресторана "Портофино", что в ТРЦ "Мост-сити". Из-за возгорания дым затянуло внутрь помещения.
Сигнализация в помещении торгово-развлекательного центра сработала около 19:40, после чего из помещения ТРЦ начали эвакуировать посетителей и работников.
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Работники ГСЧС довольно быстро прибыли на место происшествия, но потушить пожар им не удавалось достаточно долгое время.
Что известно о пожаре в ТРЦ "Мост-Сити" в Днепре
- Как утверждают очевидцы происшествия, началось все с возгорания рекламной вывески ресторана.
- Пламя быстро перекинулось на фасад здания, гирлянды и окна торгового центра.
- Остатки вывесок и обломки стекла, которое не выдержало температуры падали на пешеходную зону.
- Спасатели ГСЧС сначала пытались потушить пожар снизу, но не доставали до эпицентра. Параллельно с тем охранники ТРЦ работали огнетушителями с крыши, но это также оказалось не эффективным.
Потушили пожар только в 19:58. В результате инцидента никто не пострадал, а общая площадь пожара составила всего 2 квадратных метра.
Смотрите видео с места пожара в ТРЦ Днепра:
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