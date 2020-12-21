В Днепре 19 декабря в АТБ на набережной 33-летний мужчина жестоко избил парня. Он добивал его уже без сознания в течение 5 минут. Помешать этому пытался только один охранник.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Мужчину уже задержали – ему грозит тюрьма.

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Обстоятельства преступления

Между парнем и мужчиной возник конфликт, который закончился ужасным избиением.

На видео, которое опубликовали в соцсетях видно, что парень был уже без сознания, когда его бил мужчина – он возвращался несколько раз чтобы еще раз ногами ударить пострадавшего.

Никто, кроме одного охранника, не мешал преступнику – такое впечатление, что в это время в супермаркете вообще никого не было.

В Днепре мужчина жестоко избил парня в супермаркете: смотрите видео (18+)





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В результате избиения молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, раны правой височной области и сильный ушиб позвоночника. Пострадавший с полученными травмами госпитализирован в больницу.

33-летнему мужчине инкриминируют покушение на убийство.