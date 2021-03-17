У міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ" почали будувати першу чергу нового аеродромного комплексу. Будівництво мають закінчити за 3 роки.

Перший етап – це будівництво перону та рульових доріжок. Вони мають з'єднати новий термінал зі старою злітною смугою, поки будуватимуть нову. Додамо, що рульова доріжка – це частина льотного поля аеродрому, спеціально підготовлена для руління літаків.

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Деталі будівництва

Міністр інфраструктури Владислава Криклій запевнив, що до кінця 2022 року пасажири вже зможуть користуватися новим терміналом, а літаки — новим пероном.

У Держбюджеті на поточний 2021 передбачено 1,4 мільярда гривень, які витратять на будівництво нового аеродрому. Нова злітно-посадкова смуга буде завдовжки 3,2 кілометра.

Яке оснащення має бути на новому аеродромі:

сучасні системи навігації;

метеорологічна станція;

світлосигнальне обладнання.

У цьому році ми відновлюємо та будуємо 6 регіональних летовищ. Загалом виділили 2,4 мільярада гривень. 1 мільярд із них буде спрямовано на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Ще 30 мільйонів гривень виділено на проектування нового летовища на Закарпатті,

– додав міністр інфраструктури.