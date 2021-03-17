В Днепре начали строить новый аэродром: обещают закончить за несколько лет
В международном аэропорту "Днепропетровск" начали строить первую очередь нового аэродромного комплекса. Строительство должны закончить через 3 года.
Источник:Министерство инфраструктуры Украины
Первый этап – это строительство перрона и рулежных дорожек. Они должны соединить новый терминал со старой взлетной полосой, пока будут строить новую. Добавим, что рулевая дорожка – это часть летного поля аэродрома, специально подготовленная для руления самолетов.
Интересно Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины: список
Детали строительства
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что до конца 2022 года пассажиры уже смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты – новым перроном.
В Госбюджете на текущий 2021 год предусмотрено 1,4 миллиарда гривен, которые потратят на строительство нового аэродрома. Новая взлетно-посадочная полоса будет длиной 3,2 километра.
Какое оснащение должно быть на новом аэродроме:
- современные системы навигации;
- метеорологическая станция;
- светосигнальное оборудование.
В этом году мы восстанавливаем и строим 6 региональных аэропортов. В общем выделили 2,4 миллиарда гривен. 1 миллиард из них будет направлен на аэропорты в Ровно, Херсоне и Виннице. Еще 30 миллионов гривен выделено на проектирование нового аэропорта в Закарпатье,
– добавил министр инфраструктуры.
Поделиться новостью