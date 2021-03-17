В международном аэропорту "Днепропетровск" начали строить первую очередь нового аэродромного комплекса. Строительство должны закончить через 3 года.

Первый этап – это строительство перрона и рулежных дорожек. Они должны соединить новый терминал со старой взлетной полосой, пока будут строить новую. Добавим, что рулевая дорожка – это часть летного поля аэродрома, специально подготовленная для руления самолетов.

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Детали строительства

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что до конца 2022 года пассажиры уже смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты – новым перроном.

В Госбюджете на текущий 2021 год предусмотрено 1,4 миллиарда гривен, которые потратят на строительство нового аэродрома. Новая взлетно-посадочная полоса будет длиной 3,2 километра.

Какое оснащение должно быть на новом аэродроме:

современные системы навигации;

метеорологическая станция;

светосигнальное оборудование.

В этом году мы восстанавливаем и строим 6 региональных аэропортов. В общем выделили 2,4 миллиарда гривен. 1 миллиард из них будет направлен на аэропорты в Ровно, Херсоне и Виннице. Еще 30 миллионов гривен выделено на проектирование нового аэропорта в Закарпатье,

– добавил министр инфраструктуры.

Обратите внимание! Ранее министр инфраструктуры рассказывал, что за возможность работать над реконструкцией аэропорта соревновались 7 компаний, в частности – 2 иностранных.