В Днепре авто трижды переехало женщину, протянув 20 метров: водитель сбежал – видео 18+
5 июля 2021 , 11:46Читати новину українською
Источник:"Информатор"
В Шевченковском районе Днепра автомобиль "Славута" переехал женщину 3 раза. После этого водитель скрылся с места аварии.
Это случилось примерно в 8 часов утра 5 июля на улице Волгоградская, 122. Впоследствии автомобиль нашли, однако его водитель сказал, что не был за рулем в момент ДТП.
Другой случай Ужасное двойное ДТП в Киеве: мать с детьми в тяжелом состоянии госпитализировали
В сети обнародовали видео с места аварии. Там есть изображение крови, поэтому не рекомендуем к просмотру людям со слабыми нервами (18+).
Правоохранители на месте аварии: видео "Информатора"
На асфальте остались следы крови
- Сообщают, что автомобиль протащил пешехода примерно 20 метров.
- Потом остановился, сдал назад и снова переехал 2 раза.
- Пострадавшую после аварии сразу госпитализировали в критическом состоянии.
- На асфальте остались следы крови.
- Также кровь есть и на колесе автомобиля.
- Легковушку, которая переехала женщину, обнаружили на улице Сакко.
- Однако водитель транспорта сказал, что автомобиль не его.
- Также он сказал, что не знает, кто был за рулем.
- Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства аварии.
Место, где автомобиль трижды сбил женщину / Фото "Информатор" (18+)