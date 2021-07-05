Это случилось примерно в 8 часов утра 5 июля на улице Волгоградская, 122. Впоследствии автомобиль нашли, однако его водитель сказал, что не был за рулем в момент ДТП.

Другой случай Ужасное двойное ДТП в Киеве: мать с детьми в тяжелом состоянии госпитализировали

В сети обнародовали видео с места аварии. Там есть изображение крови, поэтому не рекомендуем к просмотру людям со слабыми нервами (18+).

Правоохранители на месте аварии: видео "Информатора"

На асфальте остались следы крови

  • Сообщают, что автомобиль протащил пешехода примерно 20 метров.
  • Потом остановился, сдал назад и снова переехал 2 раза.
  • Пострадавшую после аварии сразу госпитализировали в критическом состоянии.
  • На асфальте остались следы крови.
  • Также кровь есть и на колесе автомобиля.
  • Легковушку, которая переехала женщину, обнаружили на улице Сакко.
  • Однако водитель транспорта сказал, что автомобиль не его.
  • Также он сказал, что не знает, кто был за рулем.
  • Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства аварии.

Место, где автомобиль трижды сбил женщину / Фото "Информатор" (18+)