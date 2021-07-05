Это случилось примерно в 8 часов утра 5 июля на улице Волгоградская, 122. Впоследствии автомобиль нашли, однако его водитель сказал, что не был за рулем в момент ДТП.

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В сети обнародовали видео с места аварии. Там есть изображение крови, поэтому не рекомендуем к просмотру людям со слабыми нервами (18+).

Правоохранители на месте аварии: видео "Информатора"

На асфальте остались следы крови

Сообщают, что автомобиль протащил пешехода примерно 20 метров.

Потом остановился, сдал назад и снова переехал 2 раза.

Пострадавшую после аварии сразу госпитализировали в критическом состоянии.

На асфальте остались следы крови.

Также кровь есть и на колесе автомобиля.

Легковушку, которая переехала женщину, обнаружили на улице Сакко.

Однако водитель транспорта сказал, что автомобиль не его.

Также он сказал, что не знает, кто был за рулем.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства аварии.

Место, где автомобиль трижды сбил женщину / Фото "Информатор" (18+)

Обратите внимание! На Александровском проспекте в Харькове утром произошло ДТП с участием 3 автомобилей. Под колеса одного из них попала женщина, получившая перелом ребер и травму ноги.