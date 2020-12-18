Работники Службы безопасности 18 декабря задержали причастных к организации конвертационного центра в Днепре. По данным следователей, услугами вывода денег с уклонениями от налогов пользовалось немалое количество предприятий региона.

Непосредственным организатором сделки правоохранители считают местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Фигуранты уголовного производства якобы предлагали клиентам возможность выводить деньги через фиктивные фирмы.

Как действовал конвертационный центр на Днепровщине

Представители предприятий, которые сотрудничали со злоумышленниками, получали возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводить в наличные.

Только по предварительным подсчетам, конвертцентр за 2019-2020 годы провел 1 миллиард гривен.

Задержали с 2,5 миллионами

Для того, чтобы взять фигурантов с поличным, сотрудники проследили за одним из предполагаемых преступников. Во время передачи 2,5 миллиона гривен, которые якобы незаконно обналичили, мужчину задержали бойцы "Альфы".



Правоохранители нашли кучу денег, из которых не платили налоги / Фото пресс-службы СБУ

Кроме того, во время 13 обысков в офисах и в квартирах фигурантов, а также в помещении налоговой службы работники СБУ изъяли:

4 миллиона гривен;

230 тысяч евро;

более 220 тысяч долларов;

более 20 тысяч фунтов стерлингов.



Наличные перевозили в пакетах / Фото пресс-службы СБУ

Также правоохранители нашли черновую бухгалтерию злоумышленников на их компьютерах.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители будут пытаться добиться возмещения нанесенного государству ущерба, а также привлечь всех причастных к ответственности.