В Днепре произошло ДТП с участием патрульной полиции: есть пострадавшая
В ночь на 14 февраля на одном из перекрестков Днепра не разминулся автомобиль патрульной полиции и Daewoo Lanos. В результате аварии один человек пострадал.
Источник:телеграм-канал "Днепр Оперативный"
На обнародованных в соцсетях фото видно, что и автомобиль патрульных полицейских, и Daewoo Lanos получили серьезные повреждения.
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Детали ДТП
Известно, что авария произошла ночью в 01:55 на перекрестке улицы Шмидта и проспекта Пушкина. По предварительной информации, Daewoo Lanos двигался по главной дороге, а патрульный автомобиль выезжал со второстепенной. Автомобили не разминулись и произошло столкновение.
Что известно о пострадавших
В результате ДТП пострадала пассажирка Daewoo Lanos. Она получила легкие травмы, поэтому отказалась от госпитализации.
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