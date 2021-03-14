В ночь на 14 февраля на одном из перекрестков Днепра не разминулся автомобиль патрульной полиции и Daewoo Lanos. В результате аварии один человек пострадал.

На обнародованных в соцсетях фото видно, что и автомобиль патрульных полицейских, и Daewoo Lanos получили серьезные повреждения.

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Детали ДТП

Известно, что авария произошла ночью в 01:55 на перекрестке улицы Шмидта и проспекта Пушкина. По предварительной информации, Daewoo Lanos двигался по главной дороге, а патрульный автомобиль выезжал со второстепенной. Автомобили не разминулись и произошло столкновение.

Что известно о пострадавших

В результате ДТП пострадала пассажирка Daewoo Lanos. Она получила легкие травмы, поэтому отказалась от госпитализации.

Внимание! Редакция 24 канала пытается связаться с правоохранителями для уточнения всех обстоятельств ДТП. Мы дополним материал актуальной информацией.