В Днепре в частном жилом доме 31 декабря после обеда произошел пожар. Пламя унесло жизни 3 человек.

Двух пострадавших нашли уже мертвыми

Трагедия произошла на улице Овражная, что в Соборном районе Днепра. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

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Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что огонь вспыхнул в одной из комнат на втором этаже. Спасатели боролись с пламенем, обнаружили два тела. Сейчас выясняют, кто именно погиб в пожаре.

Еще одна женщина скончалась в больнице

Еще одну пострадавшую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Однако медикам не удалось спасти ей жизнь.

Пламя также нанесло немалый ущерб зданию, уничтожена мебель и деревянные перекрытия. Семерым огнеборцам удалось преодолеть огненную стихию за менее часа. Сейчас причины трагедии, произошедшей в последний день 2020-го года, выясняют эксперты.