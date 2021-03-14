На пожаре в Днепре погиб 70-летний мужчина. Хотя локализовать огонь пожарным удалось быстро, хозяина квартиры нашли уже мертвым.

Пожар произошел на улице Кавалерийской Чечеловского района в Днепре. Вспыхнул огонь в десятиэтажке.

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Пожар в Днепре: что известно

Сообщение о возгорании поступило в 10:24 на горячую линию 101.

Возгорание возникло внутри двухкомнатной квартиры на втором этаже.

Огонь охватил спальную комнату и начал распространяться по всей территории дома.

Пожар локализован в 10:50 и ликвидирован в 10:54.

К ликвидации привлекли 15 пожарных и 3 единицы техники.



Пожар произошел в спальне / Фото ГСЧС

В результате пожара мужчина погиб

Спасатели обнаружили в одной из комнат тело 70-летнего мужчины. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен квартиры.

В квартире на полу обнаружили много упаковок от портвейна, вина и сигарет.



Огонь почти не повредил мусор / Фото ГСЧС

Общая площадь пожара составила 5 кв. метров. Сейчас обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.

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