В Днепре в пожаре погиб мужчина: в квартире были кучи пакетов от портвейна и сигарет
На пожаре в Днепре погиб 70-летний мужчина. Хотя локализовать огонь пожарным удалось быстро, хозяина квартиры нашли уже мертвым.
Источник:ГСЧС
Пожар произошел на улице Кавалерийской Чечеловского района в Днепре. Вспыхнул огонь в десятиэтажке.
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Пожар в Днепре: что известно
- Сообщение о возгорании поступило в 10:24 на горячую линию 101.
- Возгорание возникло внутри двухкомнатной квартиры на втором этаже.
- Огонь охватил спальную комнату и начал распространяться по всей территории дома.
- Пожар локализован в 10:50 и ликвидирован в 10:54.
- К ликвидации привлекли 15 пожарных и 3 единицы техники.
Пожар произошел в спальне / Фото ГСЧС
В результате пожара мужчина погиб
Спасатели обнаружили в одной из комнат тело 70-летнего мужчины. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен квартиры.
В квартире на полу обнаружили много упаковок от портвейна, вина и сигарет.
Огонь почти не повредил мусор / Фото ГСЧС
Общая площадь пожара составила 5 кв. метров. Сейчас обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.
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