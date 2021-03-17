Полицейские подозревают 4 банкиров в Днепре: пропали 86 миллионов гривен
Четверо работников коммерческого банка, вероятно, украли 86 миллионов гривен. Полиция Днепропетровской области уже сообщила им о подозрении.
Источник:МВС
Банкиры подделывали документы на выдачу кредитов – их выдавали фальшивым заемщикам. Из-за этого банк понес значительный финансовый ущерб.
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Кого подозревают в этом деле
Работники банка, которые вероятно похитили деньги, занимали руководящие должности в этом финансовом учреждении.
Следователи установили, что к делу причастны:
- председатель правления банка,
- первый заместитель председателя правления,
- заместитель председателя правления,
- начальник управления кредитования.
На основе поддельных документов они вывели 86 миллионов гривен из банковской системы и украли их.
Преступную деятельность должностных лиц выявили и задокументировали работники Управления защиты интересов общества и государства. Они действовали совместно с полицией и прокуратурой Днепропетровской области.
Сотрудники полиции проводят обыск у подозреваемых / фото Национальной полиции
Какие последствия
Фонд гарантирования вкладов физических лиц понес убытки в особо крупных размерах.
Правоохранители провели 5 санкционированных обысков дома и на рабочих местах у этих лиц.
Они открыли уголовные дела по 4 статьям:
- мошенничество
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением
- совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору
- служебный подлог документов – внесение в официальные документы ложных сведений.
За эти правонарушения им может грозить заключение сроком от 5 до 12 лет и запрет занимать определенные должности сроком до 3 лет.
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