Четверо работников коммерческого банка, вероятно, украли 86 миллионов гривен. Полиция Днепропетровской области уже сообщила им о подозрении.

Банкиры подделывали документы на выдачу кредитов – их выдавали фальшивым заемщикам. Из-за этого банк понес значительный финансовый ущерб.

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Кого подозревают в этом деле

Работники банка, которые вероятно похитили деньги, занимали руководящие должности в этом финансовом учреждении.

Следователи установили, что к делу причастны:

председатель правления банка,

первый заместитель председателя правления,

заместитель председателя правления,

начальник управления кредитования.

На основе поддельных документов они вывели 86 миллионов гривен из банковской системы и украли их.

Преступную деятельность должностных лиц выявили и задокументировали работники Управления защиты интересов общества и государства. Они действовали совместно с полицией и прокуратурой Днепропетровской области.

Сотрудники полиции проводят обыск у подозреваемых / фото Национальной полиции

Какие последствия

Фонд гарантирования вкладов физических лиц понес убытки в особо крупных размерах.

Правоохранители провели 5 санкционированных обысков дома и на рабочих местах у этих лиц.

Они открыли уголовные дела по 4 статьям:

мошенничество

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением

совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору

служебный подлог документов – внесение в официальные документы ложных сведений.

За эти правонарушения им может грозить заключение сроком от 5 до 12 лет и запрет занимать определенные должности сроком до 3 лет.