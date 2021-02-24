Избили мужчину и держали под дулом автомата: в Днепре полицейские штурмовали не тот дом
Спецназовцы КОРД в Днепре перепутали дома, и ворвались в жилище местного адвоката. За ошибку полицейских государство должно выплатить более миллиона гривен.
Источник:Единый реестр судебных решений
В Амур-Нижнеднепровском районном суде Днепра признали, что 26 июня 2020 года полицейские штурмовали не тот дом.
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Служители Фемиды решили взыскать с государства 1 миллион гривен моральной компенсации в пользу семьи пострадавшего, а также 77 тысяч гривен в качестве возмещения имущественного ущерба.
Ошиблись адресом
- Как установили судьи, около 7:00 спецназовцы сломали ворота частного дома, разнесли видеокамеру, и выбили двери.
- Адвоката, который в это время принимал душ, вытащили из ванной и повалили на пол, после чего избили.
- Около 45 минут мужчина лежал под дулом автомата.
Нарушили все нормы проведения обыска
Также пострадавший доказал, что полицейские вообще никак не объясняли свое появление, ни представлялись и не показывали постановление суда на проведение обыска.
После штурма дома следователи вместо того, чтобы показать документы и признать свою ошибку, рыскали домом и что-то искали.
Почти через час с начала захвата здания владельцу позволили подняться и сообщили о планах проведения обыска. Все его слова о другом адресе полицейские игнорировали и перерыли кабинет мужчины.
На следующий день мужчина заявил о пропаже 20 тысяч долларов.
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