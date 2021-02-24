Спецназовцы КОРД в Днепре перепутали дома, и ворвались в жилище местного адвоката. За ошибку полицейских государство должно выплатить более миллиона гривен.

В Амур-Нижнеднепровском районном суде Днепра признали, что 26 июня 2020 года полицейские штурмовали не тот дом.

Смотрите также В столкновениях на Банковой пострадали 27 правоохранителей, а 24 активистов задержали

Служители Фемиды решили взыскать с государства 1 миллион гривен моральной компенсации в пользу семьи пострадавшего, а также 77 тысяч гривен в качестве возмещения имущественного ущерба.

Ошиблись адресом

Как установили судьи, около 7:00 спецназовцы сломали ворота частного дома, разнесли видеокамеру, и выбили двери.

Адвоката, который в это время принимал душ, вытащили из ванной и повалили на пол, после чего избили.

Около 45 минут мужчина лежал под дулом автомата.

Нарушили все нормы проведения обыска

Также пострадавший доказал, что полицейские вообще никак не объясняли свое появление, ни представлялись и не показывали постановление суда на проведение обыска.

После штурма дома следователи вместо того, чтобы показать документы и признать свою ошибку, рыскали домом и что-то искали.

Почти через час с начала захвата здания владельцу позволили подняться и сообщили о планах проведения обыска. Все его слова о другом адресе полицейские игнорировали и перерыли кабинет мужчины.

На следующий день мужчина заявил о пропаже 20 тысяч долларов.