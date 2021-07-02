Об этом сообщили 2 июля. В областном управлении полиции выразили соболезнования родственникам погибшего.

Другая потеря Умер известный украинский музыкант, основатель группы "Мэри" Тарас Ших

Что известно об умершем

Какая причина смерти Галенчика не сообщают. Однако отметили, что он погиб.

"Открытый" сообщает, что мужчина учился в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В конце 1980 года был причастен к созданию 6 Управления МВД. Его задачей была борьба с оргпреступностью.

Александр Галенчик с первых дней работал в спецподразделении. Также он создавал законодательную базу для органов МВД уже в годы независимости Украины.

Много лет руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью в Днепропетровской области. В последние годы был главой профсоюза аттестованных работников полиции.

Обратите внимание! В Харькове 29 июня на 86 году ушел из жизни бывший ректор Харьковского педагогического университета имени Григория Сковороды. Иван Прокопенко, который возглавлял учебное заведение почти половину своей жизни. Он был выдающимся ученым-педагогом, а также авторитетным экономистом.