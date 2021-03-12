В Днепровском суде 11 марта слушали дело о защите деловой репутации телеканала "Днепр TV". Городской совет судится с нардепом Бужанским и изданием "Лица". В коридоре, во время интервью, подрались журналистки.

Иск Днепровского горсовета касается главного редактора Елены Гарауц и нардепа Максима Бужанского. Во время комментария медийник не смогла ответить на вопрос своей коллеги из "Днепр TV", почему ее издание обвиняет другое СМИ в распространении клеветы.

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Что произошло в суде

Во время комментария Гарауц возмутилась, что деньги городского бюджета тратятся на подобные юридические процессы. Однако приступ буйства главного редактора вызвал вопрос о возможных коммерческих взаимоотношениях с нардепом Бужанским.

Гарауц ударила в лицо и вцепилась в волосы Яне Богославской, журналистке "ДнепрTV".

После нападения на женщину главный редактор издания сбежала из здания суда.

Видео с фрагментом драки двух журналисток в суде

Почему горсовет подал иск в суд

В июне 2020 года Максим Бужанский участвовал в презентации городской и областной партийной организации.

Журналисты телеканала "Днепр TV" пытались узнать у Бужанского являются ли правдивыми фрагменты со сценами домашнего насилия с участием нардепа.

Он в ответ перешел на оскорбления представителей власти и СМИ.

В результате издание "Лица" опубликовало статью с прямыми обвинениями в адрес телеканала.

В материале издания не было баланса мнений – журналисты даже не поинтересовались мнением другой стороны конфликта.

Тогда представители канала совместно с горсоветом подали иск в суд о защите деловой репутации.

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Полное видео ситуации из Днепровского суда