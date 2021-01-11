В Днепре 11 января в балке возле хлебозавода №9 местный житель нашел труп мужчины. Половина тела отсутствовала. Кто-то съел внутренние органы и ноги.

Правоохранители полагают, что это сделали животные. Тело пролежало на этом месте несколько дней. Об этом сообщает сайт "Информатор".

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Ужасную находку обнаружили в 5:00. Мужчине было 30-40 лет. Личность этого человека и обстоятельства, при которых он погиб пока устанавливает полиция.



На месте работает следственно-оперативная группа / Фото "Информатор"

Месяц назад сайт 24 канала сообщал, что в столице нашли в канализации останки человека. Вероятно, что человека кто-то убил и чтобы скрыть следы преступления, сбросил труп в коллектор. Сколько там он пролежал – неизвестно.

В Харькове 25 декабря 2020 года труп бездомного был найден в мусорном баке. Признаков насильственной смерти не было.