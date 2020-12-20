В Днепре на балконе одной из квартир было более 500 летучих мышей. Многоэтажка, в которой это происходило, расположенная на улице Коробова. На место вызвали спасателей.

Об инциденте спасателям сообщили жители дома. Они услышали под обшивкой звуки летучих мышей, сообщает ГСЧС в Днепре. Интересно Возле станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родились пингвиненка: милые фото малышей Спасателям пришлось демонтировали утепляющую обшивку балкона. После этого они увидели, что там находилась стая летучих мышей. Чрезвычайники поймали их всех – более полутысячи особей. Их поместили в коробки с отверстиями и передали волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark. Заведение расположено в Харькове.