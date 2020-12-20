В Днепре нашли полтысячи летучих мышей на одном балконе: фото
В Днепре на балконе одной из квартир было более 500 летучих мышей. Многоэтажка, в которой это происходило, расположенная на улице Коробова. На место вызвали спасателей.
Об инциденте спасателям сообщили жители дома. Они услышали под обшивкой звуки летучих мышей, сообщает ГСЧС в Днепре.
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Спасателям пришлось демонтировали утепляющую обшивку балкона. После этого они увидели, что там находилась стая летучих мышей.
Чрезвычайники поймали их всех – более полутысячи особей. Их поместили в коробки с отверстиями и передали волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark. Заведение расположено в Харькове.
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