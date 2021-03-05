В крайне тяжелом состоянии в областную детскую больницу в Днепре привезли медики скорой 12-летнюю девочку из Каменского, которая отравилась таблетками.

Благодаря профессиональным действиям врачей и своевременно полученной помощи, девочка выжила. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

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Из-за чего именно девочка наглоталась таблеток, выясняют полицейские.

Что известно об отравлении 12-летней в Каменском

Ученицу одной из школ города в критическом состоянии нашли взрослые.

Врачи скорой сразу же сориентировались и начали оказывать девочке помощь. Впоследствии ее отвезли к Днепру.

Всю ночь девочка находилась в реанимации, а медики спасали ей жизнь.

Она всю ночь была в реанимации. Прибыла в очень тяжелом состоянии. Пациентку удалось стабилизировать, и она сейчас продолжает лечение в соматическом отделении,

– подчеркнул генеральный директор детской больницы Днепропетровской области Алексей Власов.

Связано ли это событие с деятельностью так называемых "групп смерти", неизвестно.

С начала 2021 во многих городах Украины началась волна детских самоубийств. Подростков, по неподтвержденным данным, склоняют к суициду через сообщества в соцсетях. Чтобы защитить детей, правоохранители советуют взрослым быть более внимательными, и налаживать с подростками доверительные отношения.