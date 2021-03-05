Под Днепром 12-летняя школьница наглоталась таблеток, медики спасали ее всю ночь
В крайне тяжелом состоянии в областную детскую больницу в Днепре привезли медики скорой 12-летнюю девочку из Каменского, которая отравилась таблетками.
Источник:Наш Город
Благодаря профессиональным действиям врачей и своевременно полученной помощи, девочка выжила. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
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Из-за чего именно девочка наглоталась таблеток, выясняют полицейские.
Что известно об отравлении 12-летней в Каменском
- Ученицу одной из школ города в критическом состоянии нашли взрослые.
- Врачи скорой сразу же сориентировались и начали оказывать девочке помощь. Впоследствии ее отвезли к Днепру.
- Всю ночь девочка находилась в реанимации, а медики спасали ей жизнь.
Она всю ночь была в реанимации. Прибыла в очень тяжелом состоянии. Пациентку удалось стабилизировать, и она сейчас продолжает лечение в соматическом отделении,
– подчеркнул генеральный директор детской больницы Днепропетровской области Алексей Власов.
Связано ли это событие с деятельностью так называемых "групп смерти", неизвестно.
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