В Днепре 27 января правоохранители задержали банду воров, которые обворовывали частные дома. Полиция похвасталась эффектным задержанием.

Источник: Нацполиция

Бандитов "взяли" сразу после ограбления дома в городе Каменское – владельцев дома не было.

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Преступники обыскали каждую комнату и вынесли из дома ценные вещи – инструменты, бытовую и компьютерную технику, банковские карты, золото и даже одежду и обувь хозяина. Похищенные вещи загрузили в автомобиль "Mercedes Vito" и покинули место преступления.

Их личности установлены – это жители Луганской области, городов Житомира и Одессы в возрасте от 31 до 43-х лет.

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