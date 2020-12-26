В Днепре озеро вышло из берегов: утки плавают по затопленному тротуару – фото, видео
В одном из парков Днепра из-за дождей и резкого перепада температур с берегов вышло искусственное озеро. В результате затопило тротуар, по которому теперь плавают утки.
Такое происходит с озером в парке Глобы, что в Днепре, не впервые. Об этом сообщает "Информатор".
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Явление часто возникает зимой и весной. На этот раз вода поднялась выше привычного уровня – примерно на 1,5 метра.
Поскольку озеро искусственное, в нем предусмотрен механизм спуска лишней воды. Однако затопление произошло потому, что этот механизм забился и не может работать корректно.
В парке убеждены, что проблему спровоцировало большое количество осадков.
На обнародованном изданием видео заметно, как люди приходят кормить уток.
В Днепре озеро вышло из берегов: Фото "Информатор"
Парк "Глобы" в Днепре затопило, утки плавают по тротуару: видео
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