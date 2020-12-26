В одном из парков Днепра из-за дождей и резкого перепада температур с берегов вышло искусственное озеро. В результате затопило тротуар, по которому теперь плавают утки.

Такое происходит с озером в парке Глобы, что в Днепре, не впервые. Об этом сообщает "Информатор".

Читайте также Карпаты засыпало снегом: спасатели предупредили об опасности

Явление часто возникает зимой и весной. На этот раз вода поднялась выше привычного уровня – примерно на 1,5 метра.

Поскольку озеро искусственное, в нем предусмотрен механизм спуска лишней воды. Однако затопление произошло потому, что этот механизм забился и не может работать корректно.

В парке убеждены, что проблему спровоцировало большое количество осадков.

На обнародованном изданием видео заметно, как люди приходят кормить уток.

Обратите внимание! Снег и сильные порывы ветра в Украине привели к обесточиванию 357 населенных пунктов в 5 областях. В частности, без света утром 26 декабря были 13 городов и сел Днепропетровской области.

В Днепре озеро вышло из берегов: Фото "Информатор"

Парк "Глобы" в Днепре затопило, утки плавают по тротуару: видео​