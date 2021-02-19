Поехал на BlaBlacar и исчез: в Днепре разыскивают 20-летнего парня – фото
Полиция Днепра объявила в розыск 20-летнего Александра Нетесу, который исчез почти сразу после того, как уехал на чужой машине в качестве пассажира BlaBlacar. На связь он перестал выходить через 20 минут после начала пути, утром 18 февраля.
Источник:Наше Місто
Родственники мужчины утверждают, что он сел в машину, заказанную через BlaBlacar около 5:47 возле торгового центра "Наша правда".
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Куда именно хотел поехать юноша, неизвестно.
Что известно об исчезновении Александра Нетесы
- Через 22 минуты после того, как автомобиль с мужчиной отправился, связь с ним оборвалась. Об этом свидетельствует его переписка с девушкой.
- Около 8:00 юноше пыталась позвонить мать, но его телефон был вне зоны досягаемости.
- Родные говорят, что перед выходом мужчина полностью зарядил телефон, а в сети не появлялся с момента исчезновения.
Где именно исчез Нетеса, неизвестно. Родные и правоохранители пытаются выяснить местонахождение мужчины.
Приметы пропавшего парня: на вид 20-25 лет, волосы русые, рост около 180-185 см. Был одет в серую шапку, черную куртку до колен, черные джинсы и черные ботинки.
Особая примета: татуировки почти по всему телу.
Телефон для связи с родными Александра +38 (066) 608-48-49.
Александр Нетеса не был в сети больше суток / Фото "Наше місто"
В BlaBlaCar утверждают, что поездка прошла без ексцессив
Представители BlaBlaCar проверили информацию об исчезновении пассажира и зьязалися с водителем, который вез Нетеса.
Утром нам удалось связаться с водителем. Он сообщил, что поездка прошла хорошо и пассажир вышел из автомобиля там, где и планировал. Также мы подготовили необходимую информацию для полиции, которая занимается расследованием,
- отметили в компании.
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