Полиция Днепра объявила в розыск 20-летнего Александра Нетесу, который исчез почти сразу после того, как уехал на чужой машине в качестве пассажира BlaBlacar. На связь он перестал выходить через 20 минут после начала пути, утром 18 февраля.

Родственники мужчины утверждают, что он сел в машину, заказанную через BlaBlacar около 5:47 возле торгового центра "Наша правда".

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Куда именно хотел поехать юноша, неизвестно.

Что известно об исчезновении Александра Нетесы

Через 22 минуты после того, как автомобиль с мужчиной отправился, связь с ним оборвалась. Об этом свидетельствует его переписка с девушкой.

Около 8:00 юноше пыталась позвонить мать, но его телефон был вне зоны досягаемости.

Родные говорят, что перед выходом мужчина полностью зарядил телефон, а в сети не появлялся с момента исчезновения.

Где именно исчез Нетеса, неизвестно. Родные и правоохранители пытаются выяснить местонахождение мужчины.

Приметы пропавшего парня: на вид 20-25 лет, волосы русые, рост около 180-185 см. Был одет в серую шапку, черную куртку до колен, черные джинсы и черные ботинки.

Особая примета: татуировки почти по всему телу.

Телефон для связи с родными Александра +38 (066) 608-48-49.



Александр Нетеса не был в сети больше суток / Фото "Наше місто"

В BlaBlaCar утверждают, что поездка прошла без ексцессив

Представители BlaBlaCar проверили информацию об исчезновении пассажира и зьязалися с водителем, который вез Нетеса.

Утром нам удалось связаться с водителем. Он сообщил, что поездка прошла хорошо и пассажир вышел из автомобиля там, где и планировал. Также мы подготовили необходимую информацию для полиции, которая занимается расследованием,

- отметили в компании.