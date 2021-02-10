В Днепре городской совет 10 февраля уволил 655 сотрудников районных администраций и департаментов. Заседание длилось 9 минут включая двукратное исполнение гимна.

Мэр города Борис Филатов заявил, что эти сокращения произошли в рамках второго этапа оптимизации структуры городского хозяйства. На первом этапе в Днепре укрупнили городские медицинские учреждения.

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Глава Днепра отметил, что увольнения связаны с рядом причин, а именно:

Объединяют коммунальные предприятия;

сокращают "лишний административный персонал";

убирают дублирующий функционал;

заменяют "перекладывание бумаг цифровыми технологиями".

Больше всего людей сократили в районных администрациях Новокодакского района – 36 человек, Соборного района – 35, Шевченковского района – 33, Амур-Нижнеднепровского района – 31.

Городской глава пообещал предоставить "все исчерпывающие объяснения относительно каждого конкретного случая", а уволенным людям по возможности – альтернативы трудоустройства и соблюдения их трудовых и социальных прав.

Городской бюджет сэкономит миллионы гривен

Борис Филатов отметил, что принятые меры позволят городскому бюджету сэкономить "десятки, если не сотни миллионов гривен, которые будут направлены на развитие городской инфраструктуры", и сделают город еще более удобным для жизни.

Кроме этого, на заседании депутаты утвердили заместителей мэра Днепра – всего их у городского главы будет восемь.