За 5 минут уволили 655 чиновников: горсовет Днепра принял резонансное решение
В Днепре городской совет 10 февраля уволил 655 сотрудников районных администраций и департаментов. Заседание длилось 9 минут включая двукратное исполнение гимна.
Источник:фейсбук Бориса Филатова
Мэр города Борис Филатов заявил, что эти сокращения произошли в рамках второго этапа оптимизации структуры городского хозяйства. На первом этапе в Днепре укрупнили городские медицинские учреждения.
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Глава Днепра отметил, что увольнения связаны с рядом причин, а именно:
- Объединяют коммунальные предприятия;
- сокращают "лишний административный персонал";
- убирают дублирующий функционал;
- заменяют "перекладывание бумаг цифровыми технологиями".
Больше всего людей сократили в районных администрациях Новокодакского района – 36 человек, Соборного района – 35, Шевченковского района – 33, Амур-Нижнеднепровского района – 31.
Городской глава пообещал предоставить "все исчерпывающие объяснения относительно каждого конкретного случая", а уволенным людям по возможности – альтернативы трудоустройства и соблюдения их трудовых и социальных прав.
Городской бюджет сэкономит миллионы гривен
Борис Филатов отметил, что принятые меры позволят городскому бюджету сэкономить "десятки, если не сотни миллионов гривен, которые будут направлены на развитие городской инфраструктуры", и сделают город еще более удобным для жизни.
Кроме этого, на заседании депутаты утвердили заместителей мэра Днепра – всего их у городского главы будет восемь.
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