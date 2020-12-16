В Днепре ночью, 15 декабря, произошел пожар в одноэтажном жилом доме. К сожалению, в результате этого погибли 3 человека.

Пожар возник на улице Николая Хвылевого. О происшествии сообщили в ГСЧС.

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Во время тушения пожара пожарные нашли тела 3 человек. Все они – мужчины. Другие данные о них пока неизвестны.

Последствия

Огонь повредил прежде всего деревянную пристройку к дому. Горели также деревянные перекрытия и крыша дома. В ообщем из-за пожара пострадало 65 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать к 01:30 ночи. Этим занимались 15 пожарных, также привлекли 3 единицы техники.

Пожар в жилом доме в Днепре / Фото ГСЧС