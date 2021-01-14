Кировский суд Днепра решил не признавать бывших руководителей милиции города и области виновными в организации и вооружении титушек во время Революции достоинства. Причастные к этим событиям милиционеры в январе 2014 году обеспечивали деятельность преступных группировок для поддержки Януковича.

В организации титушек подозревали бывшего заместителя начальника Днепропетровского управления милиции Сергея Хуторного, а также бывшего заместителя начальника области Сергея Третьякова. Однако виновными в суде их не признали. Об этом свидетельствуют данные "Судебного репортера".

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Судьи отметили, что все собранные доказательства управления титушками со стороны обвиняемых экс-милицианеров не подтвердили, что преступления совершили именно Хуторный и Третьяков.

Что известно об управляемых милицией титушках в Днепре

По данным следователей, 26 января на участников мирного шествия в поддержку Евромайдана напали вооруженные палками и газовыми баллончиками титушки.

Титушки были размещены во дворе и помещениях ОГА, а руководили ими милиционеры.

Именно правоохранители организовали бесплатное питание этим работникам "Антимайдана".

Во время шествия титушки находились за границей милиции, поэтому активисты подойти к ним не могли. При этом часть злоумышленников обошла протестующих и напала на них сзади.

В результате драки получили травмы различной степени тяжести 28 человек.

В суде о причастности обвиняемых бывших правоохранителей утверждали немало свидетелей. Но на их показания служители Фемиды не обратили внимания.