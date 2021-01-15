В Днепропетровской области водолазы в праздничных шапочках установили елку на дне водоема и даже станцевали в кругу. Других драйверов на глубине ждет подарок.

Старый Новый год 10 водолазов отпраздновали на глубине 32 метра. Они установили елку и оставили сетку с подарками для своих коллег. Об этом сообщил "ТСН".

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Драйверы рассказали, что уже 15 лет подряд так празднуют драйверское начало года. Водолазов не испугала даже температура воды: 14 января она составляла 4 градуса.



Драйвер в праздничной шапочке / Фото Андрей Воробьев

Под водами затопленного карьера уже несколько экспонатов. Среди них сейф, печатная машинка, мотоциклы, автомобили и автобус. Коллекцию дополнила не только елка, но и бутылка шампанского, которую оставили в подарок коллегам-драйверам.



Новогодняя красавица на дне карьера / Фото Андрей Воробьев

Водолазы пообещали позже достать елку из воды, чтобы не засорять водоем.



Танцы в кругу на глубине 32 метра / Фото Андрей Воробьев