В Днепре рой диких пчел поселился на стене жилого дома: фото

В Днепре на улице Винниченко на стене 3-этажного жилого дома поселился рой диких пчел. Насекомые несли угрозу людям. Поэтому местные жители вызвали спасателей.

Спасатели получили сообщение 1 июля в 12:00. И сразу отправились на место происшествия.

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Пчелы поселились на 3 этаже дома / Фото ГСЧС Днепропетровщины

Спасатели распылили аэрозоль

По прибытии сотрудники ГСЧС установили, что на 3-м этаже жилого дома есть отверстия, где поселились пчелы.

С помощью выдвижной пожарной лестницы спасатели добрались до роя. Там они распылили аэрозоль для уничтожения насекомых.

На месте работали 5 спасателей и 2 единицы техники. Прибыли представители дежурного отделения аварийно-спасательной части и 3-й государственной пожарно-спасательной части.



Для борьбы с насекомыми спасатели распылили аэрозоль / Фото ГСЧС Днепропетровщины

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