Спасатели получили сообщение 1 июля в 12:00. И сразу отправились на место происшествия.
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Пчелы поселились на 3 этаже дома / Фото ГСЧС Днепропетровщины
Спасатели распылили аэрозоль
По прибытии сотрудники ГСЧС установили, что на 3-м этаже жилого дома есть отверстия, где поселились пчелы.
С помощью выдвижной пожарной лестницы спасатели добрались до роя. Там они распылили аэрозоль для уничтожения насекомых.
На месте работали 5 спасателей и 2 единицы техники. Прибыли представители дежурного отделения аварийно-спасательной части и 3-й государственной пожарно-спасательной части.
Для борьбы с насекомыми спасатели распылили аэрозоль / Фото ГСЧС Днепропетровщины
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