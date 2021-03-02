В Днепре "тяжелый" больной с более 90% поражением легких хотел покончить с жизнью. Мужчина прямо в больнице пытался собственноручно перерезать себе горло.

Мужчине накануне сделали операцию на дыхательных путях. Подробности жуткого инцидента рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко. Смотрите еще Выпила 3 упаковки таблеток: в Киеве патрульные спасли девушку от самоубийства Что известно о попытке самоубийства пациента 54 летний мужчина COVID-19 заболел 12 февраля.

Его госпитализировали в "ковидное" отделение одной из больниц Днепра.

Вирус "съел" 95% легочной ткани, возник двусторонний пневмоторакс.

Пациент был прооперирован: с двух сторон ему установили плевральные дренажи.

Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой.

Достав нож, он пытался перерезать себе горло.

Врачам удалось вовремя остановить кровотечение.

ЛОР-хирурги зашили порез.

Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. Он остается в реанимации, на аппарате ИВЛ. Больной в Днепре пытался покончить с жизнью: смотрите комментарий врача Какая ситуация с коронавирусом в Днепре Сергей Рыженко отметил: рассказал эту историю, чтобы подчеркнуть: многие больные находятся не только в тяжелом физическом, но и моральном состоянии. По состоянию на 1 марта в больнице Мечникова находится 60 пациентов, 10 из них в реанимации. Темпы прироста больных ползут вверх, отметил главный врач. Подъему заболеваемости COVID-19 весной, предполагает Рыженко, могут поспособствовать снижение иммунитета после депрессивные состояния, дефицит физических нагрузок. Отметим. По состоянию на 2 марта в Днепропетровской области зафиксировали 74 061 случай, 1 990 больных умерли, а 68 274 выздоровели. Данные с сайта аппарата СНБО Украины.