Не выдержал страданий: в Днепре больной коронавирусом пытался перерезать себе горло
В Днепре "тяжелый" больной с более 90% поражением легких хотел покончить с жизнью. Мужчина прямо в больнице пытался собственноручно перерезать себе горло.
Источник:фейсбук Сергея Рыженко
Мужчине накануне сделали операцию на дыхательных путях. Подробности жуткого инцидента рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.
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Что известно о попытке самоубийства пациента
- 54 летний мужчина COVID-19 заболел 12 февраля.
- Его госпитализировали в "ковидное" отделение одной из больниц Днепра.
- Вирус "съел" 95% легочной ткани, возник двусторонний пневмоторакс.
- Пациент был прооперирован: с двух сторон ему установили плевральные дренажи.
- Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой.
- Достав нож, он пытался перерезать себе горло.
- Врачам удалось вовремя остановить кровотечение.
- ЛОР-хирурги зашили порез.
- Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. Он остается в реанимации, на аппарате ИВЛ.
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Какая ситуация с коронавирусом в Днепре
- Сергей Рыженко отметил: рассказал эту историю, чтобы подчеркнуть: многие больные находятся не только в тяжелом физическом, но и моральном состоянии.
- По состоянию на 1 марта в больнице Мечникова находится 60 пациентов, 10 из них в реанимации. Темпы прироста больных ползут вверх, отметил главный врач.
- Подъему заболеваемости COVID-19 весной, предполагает Рыженко, могут поспособствовать снижение иммунитета после депрессивные состояния, дефицит физических нагрузок.
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