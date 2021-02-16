С 16 января весь персонал должен обслуживать посетителей на украинском языке. Однако, как оказалось, закон писан не для всех. В Днепре бариста отказалась пользоваться украинским, заявив, что будет лучше учить французский.

Видео с баристой, которая игнорирует закон, выложила в фейсбуке Анна Счасна-Гарус.

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В кафе Днепра спросила: "Чи є до кави тістечко?". В ответ услышала: "НічєвонєпанімаюштотакоєТістєчкаЯбудулучшєучітьхфранцузьССкійДнЄпоюрРуССкійгорадбилвсєгда"!

– написала Анна Счасна-Гарус.

Бариста говорит, что родилась не в Украине

Как видно из кадров, снятых гостьей заведения, свой отказ говорить на украинском работница объяснила странным аргументом "Я не в Украине родилась". Конртаргументы, мол, сейчас она живет и работает именно в Украине – на баристу не подействовали. Более того, она шокировала еще больше словами "Днепр – всегда был русским городом".

Девушка, которая, видимо, не слишком интересуется историей, также отметила, что лучше будет учить французский, чем украинский.

Посетительница разыскивает владельцев кафе

Анна Счасна-Гарус, которой не удалось в хорошем настроении выпить кофе, теперь разыскивает владельцев кафе, которые наняли такую безапелляционную работницу. Также посетительница, по ее словам, уже не раз обращалась к уполномоченному по защите государственного языка относительно других случаев. Однако ответ получила лишь раз.

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Главное об обслуживании на украинском языке в Украине

С 16 января 2021 года все работники сферы услуг должны обращаться к клиентам на украинском языке.

Такие требования закона"О функционировании украинского языка как государственного".

Можно использовать и другой язык, если об этом попросит посетитель.

За невыполнение закона предусмотрены штрафы – 5 100 – 6 800 гривен.

Однако наказывают не сразу-только после повторного невыполнения требований.

Сначала выносят устное предупреждение.

Между тем, в парламенте зарегистрировали 2 законопроекта, в которых говорится об отсрочке или вообще отмене штрафов за невыполнение закона.



Что делать, когда не обслуживают на украинском / инфографика 24 канала