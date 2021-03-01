28 февраля утром в городе Днепр 3 взрослых мужчин и 13-летний мальчик почему-то решили выйти на тонкий лед. Естественно, что все четверо провалились в холодную воду.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что через каких-то 10 минут люди бы погибли от переохлаждения.

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Как в Днепре полиция спасала со льда людей: подробности и видео

Трое мужчин и подросток провалились под лед в Днепре. Они не могли выбраться самостоятельно, но к счастью на помощь оперативно пришел экипаж патрульной полиции "Легион 313".

Полицейские Сергей Миняйло и Олег Предвичных нашли трос с лебедкой, лестницы, веревки – все благодаря неравнодушным гражданам. А дальше добрались по льду к потерпевшим.

Прежде всего спасли ребенка – 13-летнего парня, потом вытащили и мужчин, которые уже из последних сил держались за лед. С переохлаждением они были доставлены в больницу.

Видео с места событий опубликовал в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко:

В МВД уверяют, что патрульных обязательно наградят: "Ребята – вы настоящие Герои!" Также полиция поблагодарила всех людей, которые не остались в стороне и помогали в спасении пострадавших.

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