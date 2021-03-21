В Днепре произошла жуткое ДТП. В результате столкновения 2 легковых автомобилей пострадали 5 человек. среди них – дети.

Это произошло вечером 20 марта на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская, в Шевченковском районе города.

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Подробности об аварии

На месте происшествия спасатели установили, что произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Getz и Daewoo Lanos. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Пострадали 2 взрослых женщин, 2 девочек и мальчик. Всех сразу госпитализировали. По информации издания "Информатор", дети не получили серьезных повреждений.



Жуткая авария в Днепре / Фото "Информатор"



Пострадавшие находятся в больнице / Фото "Информатор"

Чтобы предотвратить возгорание, пожарным пришлось отключили батареи поврежденных машин и смыть остатки разлитых горюче-смазочных веществ с дороги.

ДТП в Днепропетровской области