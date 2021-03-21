В Днепре лоб в лоб столкнулись легковушки, среди пострадавших – 3 детей: фото
В Днепре произошла жуткое ДТП. В результате столкновения 2 легковых автомобилей пострадали 5 человек. среди них – дети.
Источник:ГСЧС
Это произошло вечером 20 марта на перекрестке улиц Яснополянская и Аэропортовская, в Шевченковском районе города.
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Подробности об аварии
На месте происшествия спасатели установили, что произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Getz и Daewoo Lanos. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Пострадали 2 взрослых женщин, 2 девочек и мальчик. Всех сразу госпитализировали. По информации издания "Информатор", дети не получили серьезных повреждений.
Жуткая авария в Днепре / Фото "Информатор"
Пострадавшие находятся в больнице / Фото "Информатор"
Чтобы предотвратить возгорание, пожарным пришлось отключили батареи поврежденных машин и смыть остатки разлитых горюче-смазочных веществ с дороги.
ДТП в Днепропетровской области
- В ночь на 14 февраля на одном из перекрестков Днепра столкнулись автомобиль полиции и Daewoo Lanos. Пассажирка последнего получила легкие травмы и отказались от госпитализации.
- В селе Чаплинка, что на Днепропетровщине, 26 февраля произошло жуткое ДТП. Водитель Nissan Tiida выехал с дороги и влетел в летнюю кухню частного дома.
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