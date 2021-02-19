В ночь на 19 февраля в Днепре загорелся заброшенный одноэтажный дом. Пожар тушили 7 спасателей и 2 единицы техники.

Детали пожара в Днепре

Трагедия случилась в 00:25 на улице Халхингольской Самарского района Днепра.

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По данным спасателей, пожар возник внутри дома. Горели мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши здания.

Огонь уничтожил старые вещи домашнего обихода и мусор. Повреждены деревянные конструкции крыши. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров,

– рассказали в ГСЧС.

Пожар локализовали в 02:15, а полностью ликвидировали в 03:21.

Что известно о погибших

►Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двоих погибших и одного пострадавшего 61-летнего мужчины.

►Медики отвезли мужчину в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу. По предварительному диагнозу, у него 80% тела были в ожогах. К сожалению, утром пострадавший умер.



В Днепре горел заброшенный дом / Фото ГСЧС