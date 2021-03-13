Потерял сознание и умер: в Днепре произошла трагедия с 17-летним подростком – видео
В Днепре 12 марта случилась трагедия. 17-летнему подростку стало плохо прямо на улице. Он упал на асфальт и больше не поднимался.
Источник:"Информатор"
На камерах с видеонаблюдений, которые обнародовало издание "Информатор", видно, что парень внезапно упал лицом вниз.
Важно На Львовщине мужчину нашли мертвым в лесу после драки с пьяным сыном
Детали трагедии
После того как парень упал к нему сразу же подбежали несколько прохожих. Они сразу же вызвали медиков на место происшествия.
Парня оперативно доставили в больницу Мечникова в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за жизнь подростка, но их усилия не дали результата. Медики пытались его реанимировать, но безрезультатно.
В Днепре 17-летний подросток потерял сознание и умер: смотрите видео
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter