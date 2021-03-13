В Днепре 12 марта случилась трагедия. 17-летнему подростку стало плохо прямо на улице. Он упал на асфальт и больше не поднимался.

На камерах с видеонаблюдений, которые обнародовало издание "Информатор", видно, что парень внезапно упал лицом вниз.

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Детали трагедии

После того как парень упал к нему сразу же подбежали несколько прохожих. Они сразу же вызвали медиков на место происшествия.

Парня оперативно доставили в больницу Мечникова в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за жизнь подростка, но их усилия не дали результата. Медики пытались его реанимировать, но безрезультатно.

Обратите внимание! Отец умершего заявил, что его сын не имел хронических заболеваний. Сейчас дело расследуют правоохранители.

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