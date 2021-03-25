Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о нецелесообразности внедрения тотального карантина. Несмотря на рост количества больных, спикер надеется на улучшение ситуации в "красных" областях.

Председатель парламента отметил, что реакция на рост больных должна быть адекватной.

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Вводить по всей стране полный карантин по состоянию на сегодня нецелесообразно. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед украинским государством,

– заявил спикер Рады.

Также Разумков отметил важность информирования населения о вакцинации, ведь спрос не превышает предложение. Спикер надеется, что нынешних карантинных мер достаточно, чтобы в ближайшем времени страна вернулась к привычной жизни.

В красной зоне сейчас находятся:

Киев;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черновицкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Остальные области находятся в оранжевой зоне.

Обратите внимание! По состоянию на 25 марта зафиксировано 16 669 новых случаев. Умерло 362 человека. Всего привито 155 587 человек, из них 1 дозу вакцины получило 155 586 человек. Только 1 человек получил 2 дозы.



Зоны карантина / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала