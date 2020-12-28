Разумков откровенно рассказал о своих отношениях с Зеленским
Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него с президентом Владимиром Зеленским "абсолютно нормальные отношения". Он добавил, что их отношения не изменились за время, что они находятся на должностях.
Разумков также отметил, что с президентом у него нет конфликтов. Об этом спикер Верховной Рады сказал в интервью "Украинской правде".
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Спикер дал понять, что ровно относится к тому, что в рейтинге доверия украинцев оказался выше действующего президента.
Уровень доверия к любой власти идет по нисходящей траектории. Это практика, которая есть не только в Украине, но и во всем мире,
– пояснил Разумков.
Разумков заверил, что будет делать так, чтобы его уровень доверия "хотя бы не падал".
Рейтинг доверия украинцев: свежие данные
- Владимиру Зеленскому доверяют 41% опрошенных, а не доверяют – 56%.
- Дмитрию Разумкову доверяют 27% украинцев, а не доверяют – 30%.
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Ранее Дмитрий Разумков сказал, что за год президентства Зеленского бывший шоумен и комик несколько изменился. Председатель Верховной Рады отметил, что различия между Зеленским перед вторым туром президентских выборов и Зеленским сейчас есть.
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