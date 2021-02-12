Будущий соперник: может ли Дмитрий Разумков перейти дорогу Зеленскому
В недавнем опросе спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вновь возглавил рейтинг доверия к политикам и перегнал президента Владимир Зеленского. Эксперты же предсказывают, что Разумков может начать самостоятельную политическую карьеру.
Источник:24 канал
В опросе, который проводился социологической службой Центра Разумкова, в очередной раз подтвердилось, что украинцы не слишком склонны доверять политикам. Так, в балансе доверия/недоверия на первом месте оказался Дмитрий Разумков, которому доверяют 32% опрошенных, однако не доверяют – 53%. Следующим был Владимир Зеленский, которому доверяют 26,5%, а не доверяют 65,5%.
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Почему Разумкову доверяют украинцы
По сравнению с другими политиками Дмитрию Разумкову действительно доверяет больше украинцев. Мы расспросили экспертов, чем вызван столь высокий уровень доверия к спикеру.
Политолог Максим Джигун говорит, что стоит отметить, что уровень доверия к спикеру высок исключительно в опросах, которые проводит Центр Разумкова. А если посмотреть на социологию КМИС, социологической группы "Рейтинг" или любую другую, видим, что там он в рейтингах доверия не на таких высоких позициях. В то время, когда в опросах Центра Разумкова он уже второй раз подряд обходит президента.
То, что украинцы ему доверяют, это факт. Думаю, дело в том, что функционал председателя парламента не предусматривает каких-то судьбоносных и болезненных решений. Парламент – коллективный орган, в котором ответственность несут все депутаты, а председатель Верховной Рады является исключительно политической фигурой, которая следит за соблюдением регламента. И он со своей задачей справляется качественно. И депутаты из совершенно разных лагерей и политических сил заявляют о том, что это один из лучших спикеров за последние несколько каденций,
– отметил Джигун.
Он говорит, что Разумков также научился выстраивать отношения с журналистами. А еще одно преимущество спикера – это осторожность. Премьер-министр Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский часто делают заявления, которые расстраивают общество, например, о продлении карантина, разные непопулярные решения о рынке земли и т.д. Разумков избегает собственного участия в конфликтных моментах. То же решение о санкциях против медведчуковских каналов, когда большинство членов СНБО проголосовало за них, а Разумков отказался.
Дмитрий Разумков в Верховной Раде / Фото из фейсбука Дмитрия Разумкова
Он значительно осторожнее. И, с одной стороны, это его большое преимущество, которое позволяет быть взвешенным, классически бюрократическим политиком, который соблюдает все процедуры. Но, с другой стороны, это его большой враг. Поскольку Украина никогда не любила тихих рационально-легальных лидеров, она любила харизматиков, и пусть они быстро теряли уровень поддержки, но к политической вершине Украины всегда приходили яркие политики,
– отметил Джигун.
Уйдет ли Разумков в самостоятельное плавание
Максим Джигун говорит, что формальным началом предвыборной кампании спикера был тот ролик, который он опубликовал на прошлой неделе на своей странице в фейсбуке. Но, по мнению политолога, ролик получился неудачным самолюбованием, которое не нашло отклика среди избирателей. И главная фраза "начинаем работать", абсолютно проигрышная и лишь вызывает вопрос, а почему только сейчас начинаем работать, а не с начала созыва?
Разумков сейчас ощутимо дистанцируется как от президента, так и от "Слуги народа". Это говорит о том, что он задумывается над созданием собственного проекта. И на Банковой с ним сейчас не очень хорошие отношения,
– говорит Джигун.
Он добавил, что Разумков был одним из столпов как президентской, так и парламентской кампании. Первая кампания в которой он не участвовал, была на местных выборах, и результаты были хуже, чем ожидалось.
Потеряв Разумкова они (партия "Слуга народа" – ред.) потеряют важную личность для дальнейшего продвижения свое политсилы. С имиджевой точки зрения это будет огромная потеря доверия, ведь будет понятно, что партия "Слуга народа", которая прошла как монобольшинство на последних выборах, просто раскалывается,
– пояснил эксперт.
Дмитрий Разумков и президент Польши Анджей Дуда / Фото: фейсбук Дмитрия Разумкова
Алексей Гарань, научный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и профессор политологии НаУКМА, отметил в комментарии, что месяца четыре назад был этап, когда Разумков в этом балансе доверия/недоверия обошел Зеленского. Но если мы посмотрим на то, сколько мог бы получить Разумков в ходе президентской гонки в первом туре, то это очень небольшой процент. Ситуация меняется, если Разумков выходит во второй тур, но пока что у него низкие рейтинги для этого.
Эксперты давно прогнозировали, что Разумков может превратиться в самостоятельного игрока, и он в него превращается. Связано это с ролью парламента в системе. Всегда роль парламента была значительной, поэтому спикер парламента всегда превращался в самостоятельного игрока, возможно, единственное исключение это Рыбак (Владимир Рыбак был спикером Верховной Рады с 2012 по 2014 год, – ред.) во времена Януковича, Янукович ведь выстраивал авторитарную модель,
– говорит Алексей Гарань.
Профессор политологии отметил, что в условиях, когда монобольшинство дифференцируется и размывается, это усиливает необходимость поиска других комбинаций в парламенте, и спикер получает возможность для этой дополнительной игры. Так было с Владимиром Литвином, Александром Морозом, Владимиром Гройсманом – это связано с ролью самой институции. Монофракция по ряду вопросов уже вынуждена вступать в ситуативные союзы с другими, а при таких условиях возрастает роль спикера.
До выборов еще далеко, что будут досрочные выборы – это не факт, ведь Зеленский в них не заинтересован. Разумков может забирать голоса у "Слуг народа" и у Зеленского. Но аналитики не исключают и другого варианта – поход на выборы двумя колоннами: "Слуги народа" и некое образование вокруг Разумкова. Пока что личные рейтинги Разумкова достаточно низки, но вероятно, что они будут расти,
– отметил Гарань.
Какой уровень доверия к Разумкову
Если в рейтинге доверия/недоверия у Дмитрия Разумкова достаточно высокие позиции, то в президентском рейтинге они значительно ниже.
- В опросе Центра Разумкова видно, что если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).
- За Юрия Бойко проголосовало бы 13% опрошенных, за Петра Порошенко 12%, А за Юлию Тимошенко 8%. В то же время за Дмитрия Разумкова свои голоса отдал бы лишь 1% граждан.
- Впрочем, во втором туре Владимир Зеленский победил бы Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова. Но сам спикер победил бы Петра Порошенко и Юрия Бойко, уступив лишь Зеленскому.
- В исследовании социологической группы "Рейтинг" позиции Разумкова несколько ниже. Так, рейтинг доверия к политикам возглавил Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 58%. Далее идет Виталий Кличко, которому доверяют 34%, не доверяют – 54%, Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют – 58%. А вот Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют – 37%.
- Что касается президентских рейтингов, то Дмитрий Разумков в этом исследовании получил 2,6% голосов поддержки среди всех опрошенных и 3,2% среди тех, кто намерен пойти на выборы.
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