В ночь на 12 марта оборвалась жизнь Дмитрия Понамарчука. Он был известным журналистом и пресс-секретарем политика Вячеслава Черновола.

О смерти Понамарчука сообщила его бывшая жена Елена Бондаренко. Известно, что накануне смерти Понамарчук долгое время болел.

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Детали трагедии

Дмитрию Понамарчуку было 58 лет. В октябре 2020 года он написал в соцсетях, что лечится от тяжелого заболевания.

Господа, я сейчас после тяжелой болезни. Письма мне читает сын, отвечать буду всем. Мой мобильный пока в ремонте. Пусть всем везет. Ваш Дмитрий,

– писал журналист.

Экс-жена Понамарчука добавила, что во время продолжительной болезни Дмитрия за ним ухаживал сын.

Что известно о Дмитрии Понамарачуке

Известный журналист работал в газетах "Молодая гвардия", "Ленинский путь", "За коммунизм", "Киевская правда", "Спортивная газета".

В 1989 году вступил в партию Народный рух Украины. С 1991 по 1999 годы работал прес-ссекретарем Вячеслава Чорновола.

25 марта 1999 года Понамарчук был в одном автомобиле с Черноволом в момент ДТП, но смог выжить, получив тяжелые травмы.

Данные: НВ