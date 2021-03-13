Умер Дмитрий Понамарчук – журналист и пресс-секретарь Вячеслава Черновола
В ночь на 12 марта оборвалась жизнь Дмитрия Понамарчука. Он был известным журналистом и пресс-секретарем политика Вячеслава Черновола.
Источник:фейсбук Елены Бондаренко
О смерти Понамарчука сообщила его бывшая жена Елена Бондаренко. Известно, что накануне смерти Понамарчук долгое время болел.
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Детали трагедии
Дмитрию Понамарчуку было 58 лет. В октябре 2020 года он написал в соцсетях, что лечится от тяжелого заболевания.
Господа, я сейчас после тяжелой болезни. Письма мне читает сын, отвечать буду всем. Мой мобильный пока в ремонте. Пусть всем везет. Ваш Дмитрий,
– писал журналист.
Экс-жена Понамарчука добавила, что во время продолжительной болезни Дмитрия за ним ухаживал сын.
Что известно о Дмитрии Понамарачуке
- Известный журналист работал в газетах "Молодая гвардия", "Ленинский путь", "За коммунизм", "Киевская правда", "Спортивная газета".
- В 1989 году вступил в партию Народный рух Украины. С 1991 по 1999 годы работал прес-ссекретарем Вячеслава Чорновола.
- 25 марта 1999 года Понамарчук был в одном автомобиле с Черноволом в момент ДТП, но смог выжить, получив тяжелые травмы.
Данные: НВ
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