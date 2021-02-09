Экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный, которого Украина объявила в международный розыск, записал видеообращение. Так, объяснил Нескоромный, он дает знать, что жив и находится в безопасности. Также автор видеообращения анонсирует разоблачение относительно хищения денег в государственных банках и деятельности СБУ. В Службе безопасности назвали обращение Нескоромного манипулятивным.

Видеообращение фигурант дела об убийстве Наумова обнародовал в телеграмм-канале.

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Я записываю это видео, чтобы показать что я жив, что я в безопасности, что я в недосягаемости для людей, которые бы хотели меня устранить. Власти Украины объявили меня в международный розыск и по совету адвокатов мы меняем стратегию защиты,

– отметил Нескоромный.

Нескоромный вроде бы сейчас консультируется с европейскими органами

Бывший заместитель председателя СБУ отметил, что сейчас проводит консультации с представителями европейских правоохранительных органов. Нескоромный уверяет, что против Украины вроде бы не готов сотрудничать, однако информацию о коррупции в высших эшелонах власти может обнародовать.

Есть данные о хищении международной помощи, о выводе денег из "Ощадбанка", "Приватбанка", скоро будут данные по "Укрэксимбанку" и "Укргазбанку". Я также готов предоставить информацию о том, что на самом деле происходит в СБУ,

– рассказывает в видео Нескоромный.

Он утверждает, что многие сотрудники СБУ завербованы другими государствами, они якобы торгуют данными и занимаются транзитом наркотиков. Сам глава ведомства – Иван Баканов вроде бы об этом не в курсе.

Смотрите видеообращение Нескоромного:

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Как сообщила пресс-служба СБУ "Украинской правде", заявления "манипулятивного характера" они комментировать не будут.

Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по опубликованным в СМИ материалам – еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму,

– отметили в Службе безопасности.

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