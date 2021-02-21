Несмотря на свою творческую карьеру, актер театра и кино Дмитрий Линартович имеет и военный опыт. Он точно знает, насколько важна армия для юноши. Он служил в Госпогранслужбе, а во время агрессии России на Донбассе был мобилизован в Вооруженные Силы Украины.

Источник: 11 вопросов на 24 канале

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О службе в армии

С какой военной техникой и оружием вы имели дело?

Я знаю по технике, что такое БТР. Из оружия – что такое автомат. АК-74, АКС-74У – мне приходилось с ним работать.

Могли ли вы "откосить" от службы в армии после школы?

Когда я был маленьким мальчиком, то шел с отцом в военторг (военный магазин – 24 канал). Мы покупали погоны, я ими обшивался, потом мы играли в игру, жгли дымовые шашки.

Я хотел в какое военное училище поступать, хотел быть в аэромобильных войсках. Пошел на аэродром "Чайка" при военной организации. Прыгнул с парашютом – это были серьезные замыслы, мечты. В пылкой юношеской голове происходило нечто из ряда вон выходящее.

У нас было так: тебя могла "съесть" улица со всеми последствиями, футбол или военное дело. Я поддерживал военное дело, потому что оно не дает расхолаживаться. Пришла повестка – я ушел, как законопослушный гражданин.

Отец мой тогда возглавлял театр Вооруженных сил Украины, для военнослужащих ставили спектакли, концерты. Ездил этот театр по воинским частям, я так же ездил с этим коллективом. Мы давали концерты.

Однако когда пришла мне повестка, то я сказал: "так заведено". Я даже к отцу не обратился, я просто пошел в военкомат.

Была медкомиссия, я отправился в пограничные войска. Первое ивано-франковское обучение было – тогда я понимал, что это распорядок, режим. Ты не хочешь просыпаться, но надо. Это уже такие побратимские отношения.

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Попадаешь в большой коллектив – рота состоит из 100 человек. У нас была застава, у пограничников, это 60 человек. Ты уже общаешься на равных, выполняешь приказы, полагаешь свое чутье и волю на что-то другое. Я прошел эту школу и она мне помогает в жизни.

Про службу во время мобилизации

Каковы особенности службы во время мобилизации?

Война к нам пришла резко, как контрастная вещь. Тогда все начали мобилизоваться. Начали брать из разных уголков Украины (мужчин мобилизовать – 24 канал), из поселков. И врач был, и узник. Была разная прослойка людей, потому что беда "свистнула" и надо мобилизоваться.

Потом приезжали из других стран, делились военным опытом, по складам бросились, оружие. Это все было такое сырое, а из всех "ингредиентов" надо было что-то приготовить.

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Линартович в программе "11 вопросов" / Скриншот с видео

О зарплатах военных

Сколько должен зарабатывать военнослужащий?

Я думаю, как минимум, это должно быть 2 хороших зарплаты. (Вдвое больше – 24 канал), как минимум. Почему? Все очень просто, человек рискует своей жизнью, обеспечивает тебе защиту. Это колоссальные энергетические затраты, ведь военнослужащий – это полная потеря себя.

О женщинах в армии

Как вы относитесь к службе женщин в армии?

Я отношусь положительно. Я знаю таких женщин, которые внутренне воинственны. Мы часто говорим "женщина в штанах" – это тот случай. У нее очень хорошие организаторские способности. Она от природы имеет такое внутреннее самообладание, такое качество.

Единственное, мне представляется, что здесь в силу должна вступить профессиональная армия. Женщина – это женщина. Нужно, чтобы она шла в ячейку уже с благоустройством. Хотя бы на первые начальные стадии – это обучение.

Теплые воспоминания

Что у вас осталось на память о войне?

Мне запомнился один случай, когда я общался с морским пехотинцем. Он мне прямо с рукава шеврон снял и говорит: "Это тебе".

Я такие вещи очень ценю, потому что это неожиданно, и это от человеческого сердца.

Воин, который делает этот подарок, отдает кусочек себя.

О войне с Россией

Как выиграть войну с Россией?

Враг не любит, когда ты имеешь позицию, здравый смысл, амбиции и силу – только так можно выиграть любую войну. Это произойдет тогда, когда твой враг поймет, что ты сильный и имеешь позицию.

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Как на творческого человека влияет война на Донбассе?

Никто в стороне не остался. Даже те, кто не служил, музыканты и актеры, они развили новый культурный пласт в отношении военного жанра.

Появился такой фолк, кинокартины снимают на современную военную тематику. Так же очень много в музыке композиций, групп, исполнителей, которые обнародуют эти темы.

А те творческие люди, которые служили, у них война оставляет отпечаток. Это новые прозрения, это взгляд с нового угла на ситуативный ряд.

Чем песни АТО/ООС отличаются от произведений Второй мировой и войны в Афганистане?

Отличают языком. Те песни были на русском языке, а сейчас художники пишут о событиях в основном на украинском. Тогда ты отчетливо видишь, о какой войне говорится.

Сейчас очень много новых прослоек военной песни рождено в разных коллективах и жанрах. О войне поют рок-исполнители, фолковые коллективы, хип-хоп культура.

Я сам пишу военное повествование. Уже можно говорить "украинская современная военная песня".

Какие самые яркие воспоминания со съемок фильма "Прошедший сквозь огонь"?

У нас был уникальный консультант, бывший афганец, летчик. Он рассказывал одну историю. Есть внутренний круг полетов и внешний. Когда заходишь на определенное количество кругов, приходит такая "белочка", когда из состояния сознания ты входишь в бессознательность. Приборы расплываются и ты из этого круга выходишь. Это такие своеобразные военные игрушки.

Справка. Дмитрий Линартович сыграл главную роль в фильме "Прошедший сквозь огонь". Его герой – парень Иван Додока с Полтавщины, который стал советским военным летчиком и пережил много сложных моментов в жизни.

Кроме этого, когда одеваешь форму, то чувствуешь что-то. Ты уже военный, тебя это к чему-то обязывает, другой образ мышления. Мне довелось сыграть.

Это было первое кино, которое пробило шлюз в украинских кинотеатрах. Потом уже начали украинские кинокартины показывать в кинотеатрах страны. Хорошие воспоминания, работа.

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Как воспитать достойных защитников Родины?

Я начинаю с простых вещей, которые называются любовь. Если ты любишь что-то – свой очаг, свою песочницу, игрушку – ты будешь любить что-то другое. Потом оно перерастет в важное. Потом мы это называем "земля", "мама", "папа".

Маленький мальчик слышит речь, посыл и интонацию отца, а иногда она может быть и с прижимом. Это кардиограмма, это разная палитра, но я знаю точно, что надо с детства говорить с ребенком, как со взрослым человеком.

Мне хочется, чтобы это была личность, чтобы ребенок стал человеком. Без армии никуда. Вот вы (военные – 24 канал) для нас будете примером, и для моих детей.