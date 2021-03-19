Олигарха Дмитрия Фирташа называют газовым королем Украины, а также тесно связывают с российским криминальным миром. Он уже несколько лет находится в Австрии, где пытается наладить свои дела.

Связи Фирташа

"На самом деле это олигарх, который сделал капитал и состояние на российском газе, на контактах в окружении Путина, монополизировал украинские рынки и очень неплохо на этом зарабатывал", – заверил политолог Николай Давыдяк.

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Связями для такого взлета Фирташ обвелся еще при каденции Леонида Кучмы – непосредственно в его администрации. Говорится о дружбе Фирташа с Сергеем Левочкиным – личным помощником президента Кучмы с репутацией "серого кардинала".



Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин / Коллаж 24 канала

Тогда он завладел компанией "РосУкрЭнерго", где ему принадлежали 45% акций – она ​​транспортировала газ из России в ЕС через Украину до 2014 года. Нынешний бизнес Фирташа объединен в группе Group DF.

Это один из ключевых игроков на газовом рынке, в частности, это вопрос облгазов. Наряду с этим, это химический промысел, это целый ряд предприятий, входящих в его холдинг,

– отметил политолог Олег Саакян.

Связь Фирташа с Россией

По оценкам специалистов, Фирташ контролирует примерно 70% рынка распределения газа в Украине. Наряду с вопросом монополии, который уже начали поднимать в Украине, заговорили еще и о связях с Россией и вероятном финансировании ним боевиков на временно оккупированных украинских территориях.

"Разрешение на бизнес, согласование Фирташ получал от криминальных авторитетов, связанных с российскими властями, еще в 2000 годах. Он до сих пор связан с государством-агрессором", – отметила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

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Уголовное дело в США

Подтверждением этого стал еще один интересный факт, который появился в так называемой "страстной венской истории". Когда Фирташ в 2014 году обосновался в Австрии, в дверь "постучалось" уголовное дело с США.

Говорится о взятке в 18 миллионов долларов индийскому правительству за разрешение на разработку месторождения титана, который Фирташ планировал продавать американской компании. США до сих пор требуют экстрадиции дельца из Австрии.

Залог за него дали российские олигархи, это более 200 миллионов долларов, что еще раз подтвердило связи Фирташа с Россией,

– сказал Давидюк.

Никуда не исчезла и поддержка пророссийскими силами в Украине. К примеру, Сергей Левочкин лично летал на слушания.

Справка. Еще в марте 2014 года Фирташа задержали в Австрии по запросу США. Говорится о коррупционном деле. Впоследствии олигарха отпустили под залог – он до сих пор живет в Австрии. Адвокаты Фирташа оспаривают американский запрос об экстрадиции.

Тогда же, кроме обжалования экстрадиции, Фирташ просил Австрию еще и о предоставлении политического убежища. В конце концов, только в марте Верховный суд Австрии олигарху в убежище окончательно отказал, а вот упорные бои с обжалованием экстрадиции продолжаются.

Всю эту длительную тяжбу судов связывают именно с крепкими коррупционными связями Фирташа в тамошней политике и правоохранительной системе. Опять же, не без помощи русских.

Недавно в Австрии также был скандал, связанный с тем, что австрийский канцлер пользовался самолетом Дмитрия Фирташа,

– рассказывает Щербань.

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В то же время тем Фирташ интереснее и для США, они будут настаивать на своем, ведь кроме уголовного дела после экстрадиции те смогут узнать и о других на коррупционной шахматной доске.

Дела Фирташа в Украине

В Украине же Фирташ годами фигурирует в уголовных делах, но в основном на бумаге и без особого развития. Эксперты отметили, что Фирташ до недавнего времени имел свою серьезную долю в медиа, своих людей среди местной власти и вел переговоры со всеми поколениями украинских политиков.

"Не секрет, что до своего избрания президент Петр Порошенко, а также Виталий Кличко с ним встречались, были определенные коммуникации. Прежде всего эти связи есть с ОПЗЖ. Так же и с депутатами той же "Батькивщины", которые неоднократно находились у власти", – отметила юрист Щербань.



Петр Порошенко и Виталий Кличко / Коллаж 24 канала

Схемы Фирташа могут снова актуализироваться. Среди возможного – как и очевидные связи с Россией, так и вопросы приватизации многочисленных облгазов, которые годами "кошмарят" тарифами украинское население.