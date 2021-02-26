Совет национальной безопасности и обороны на заседании 26 февраля ввел санкции против 10 граждан Украины. Олигарх Дмитрий Фирташ не попал под ограничения СНБО, хотя перед собранием об этом много говорили.

Несмотря на слухи, которые предшествовали собранию, владелец телеканала "Интер" избежал санкций от Совета нацбезопасности. Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга назвал 10 человек, против которых применили ограничения, Дмитрия Фирташа среди них не было.

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Совет национальной безопасности и обороны ввел максимальные санкции против чиновников высшего офицерского состава, которые предали Украину.

Всех этих людей лишили всех государственных наград и званий. По словам Алексея Данилова, ограничения будут предусматривать 13 пунктов, которые вскоре обнародуют на сайте СНБО.

Ранее СМИ сообщали о санкциях против Фирташа

Журналист Денис Бигус за несколько часов до заседания СНБО на своей странице в фейсбуке заявлял, что санкции против Фирташа применят.

Третьи санкции: все фейсбуки заранее знают, что вечером екнут Фирташа,

– написал Бигус.

Смотрите видео брифинга Данилова:

Кто такой Фирташ: коротко

Украинский миллиардер и известный инвестор. Обладает, в частности, компанией Group DF , в которую входит пророссийский телеканал "Интер".

, в которую входит В США его подозревают в подкупе индийских чиновников для получения выгодной сделки для Boeing – разрешение на разработку титановых месторождений.

для получения выгодной сделки для Boeing – разрешение на разработку титановых месторождений. Весной 2014 года его взяли под стражу в Вене. Впоследствии его выпустили под рекордный для Австрии залог – 125 миллионов евро.

В июне 2019 года австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США. Защита олигарха оспаривает это решение.

Заметим, если Фирташа таки экстрадируют в Штаты, ему может грозить лишение свободы до 50 лет.

Интересно! В 2019 году американский генпрокурор Джефф Сешнс назвал Фирташа прямым агентом Кремля. Так он комментировал схему снятия денег с природного газа между "Газпромом" и Украиной.

Другие санкции СНБО

Накануне Украина уже ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма. Под ограничения попал также ряд компаний.

В начале глава государства ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и 3 его телеканалов, подконтрольных Медведчуку.



Что известно о санкциях СНБО касательно Козака / Инфографика 24 канала