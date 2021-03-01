Дмитрий Фирташ имеет статус олигарха, репутацию миллиардера, который предпочитает жить в тени, а также перспективы повторить путь Павла Лазаренко и оказаться в тюрьме в США.

Биография Дмитрия Фирташа

Дмитрий Фирташ 2 мая 1965 года в селе Синьков на Тернопольщине. Беззаботное советское детство сменилось бурной юностью, которая пришлась на так называемую "перестройку". СССР, который уже дышал на ладан, позволил своим гражданам наконец зарабатывать и дал "добро" на занятие населения бизнесом, которое тогда называлось "кооперативным движением".

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В начале 1980-х семья Фирташей активно откликнулась в новые реалии и стала продавать на базарах томаты – ездили аж в Беларусь и Латвию. Юный Дмитрий был частью семейного бизнеса, а после возвращения из армии даже стал во главе. Вскоре Фирташи начали масштабировать свое дело – к томатам добавились цветы и выращивание песцов на мех – меховые шапки в те времена были признаком статуса и мечтой рядовых граждан, но позволить себе такую роскошь могли не все.

В конце 80-х Фирташ решает стать городским жителем. Благодаря протекции знакомого отца он переезжает в Черновцы и становится пожарным. Он был водителем пожарной команды на обувной фабрике этого областного центра. Работа водителем сложной не была – сутки через трое – отличный график для занятия "бизнесом" в свободное от официальных заработков время.

Только во взрослом возрасте, когда станет миллионером, Фирташ "встанет в очередь за дипломом" и получит высшее образование – навстречу олигарху пошли в Национальной академии МВД и дали ему диплом "правоведа".

Важным этапом деловой карьеры Дмитрия Фирташа стало близкое знакомство с семьей Калиновских, известных "цеховиков", что в годы "Перестройки" и тотального дефицита существенно обогатились на обычных консервах. Фирташ близко сошелся с Мариной Калиновской, которая стала его бизнес-партнером, а впоследствии – второй женой.

Вместе они основали фирму "КМИЛ" – тайна названия кроется в модных тогда аббревиатурах и расшифровывается как "Калиновская Марина и любовь". Фирташу в этом шифре места не нашлось, но он быстро наверстал свое – показал талант и настойчивость. Сначала Дмитрий был просто водителем при бизнесвумен Калиновской, а впоследствии стал равноценным партнером.



Марина Калиновская и Дмитрий Фирташ, начало 90-х / Фото – "Украинская Правда"

Благодаря связям и деньгам Калиновских, а также собственным талантам Дмитрий Фирташ быстро выходит на международный уровень и начинает заниматься бартерными операциями – очень популярны в начале 90-х.

Он торговал с Россией, Узбекистаном и даже экзотическим Гонконгом, смело влезал во все "модные темы" – занимался хлопком, сухим молоком, не гнушался торговать спиртом и водкой. Из-за водочного бизнеса Фирташ получил первые большие проблемы – его обвинили в контрабанде спирта, завели дело и даже арестовали. Выйти на волю помогли связи. Дмитрий Фирташ провел за решеткой 3 месяца.

В начале 1996-го Фирташ едва не погиб – в ходе пьяной разборки его ранил черновицкий криминальный авторитет. Бизнесмен получил огнестрельное ранение в живот и лишь чудом выжил.

Из-за этого в 1996 году Фирташ вывез семью в Германию (он фальсифицировал документы и выдал себя за еврея). Так же поступила и его бизнеспартнер Марина Калиновская. Когда немецкие власти узнали о махинациях и начали расследование, Фирташ с женой Людмилой фиктивно развелись в 1998 году и она вышла замуж за гражданина Германии.

После того как "водочный конфликт" на родине удалось уладить, Фирташ и Калиновская вернулись в Украину и осели в Киеве – на Прорезной.



Бизнес партнеры – Фирташ и Калиновская / Фото – "Украинская Правда"

В столице Украины у изобретательных бизнесменов из провинции быстро появились новые знакомства и связи. Самым ценным "другом" на этом этапе стал Владимир Галаздра, который занимался поставками газа и имел выход на всесильного Игоря Бакая – "завхоза" президента Кучмы и человека, который контролировал поставки газа в Украину через фирму "Интергаз". Также в те времена завязывается дружба Фирташа с Сергеем Левочкиным – личным помощником президента Кучмы с репутацией "серого кардинала".

Новый этап

Благодаря новым связям Фирташ и его партнерша решают вклиниться в газовую "тему". В 2000-м году получили лицензию на поставки природного газа по тарифам, которые никак не регулировались. В этом им определенно помог Бакай. Фирташ и Калиновская договорились о поставках газа из Туркменистана и за считанные дни из очень богатых людей превратились в сказочно богатых.



Фирташ и Левочкин на баскетболе / Фото – "Корреспондент"

Фактически частная компания Фирташа начала зарабатывать на украинском рынке в обход государства и зашла на территорию российского газового монополиста – "Газпрома". Впрочем, в России на это закрывали глаза, ведь Фирташ все согласовал с придворным бизнесменом Путина – Аркадием Ротенбергом. Спаринг-партнер по дзюдо президента России стал бизнес-партнером Фирташа и его "крышей".

Кстати, именно Ротенберг назвал себя "владельцем" дворца Путина в Геленджике, о котором рассказывал в своем фильме Навальный. Поэтому вполне возможно, что аквадискотека и комната грязи выстроены как раз за счет дружбы с Фирташем.

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Женитьба на Калиновской

В 2002 году Фирташ и Калиновская женятся. Фирташу в то время было 35 лет, невесте – 46. Также у нее было двое сыновей, один из них за 5 лет совершит смертельное ДТП с 2 трупами, избежит наказания благодаря отчиму и станет одним из самых известных мажоров-убийц.

Как рассказывала сама Калиновская, вступила в брак с Фирташем она второй раз, первый раз вроде был осенью 1996 года, когда пара тайно венчалась в Иерусалиме (на то время, кстати, оба были официально женаты).

Газовый бизнес Фирташа приносил огромные прибыли – ему не помешала даже Оранжевая революция 2004 года, которая отстранила президента Кучму и Игоря Бакая от власти. Зато остался Левочкин, который стал "политической крышей" для бизнесмена. А еще были Юрий Бойко и Валерий Хорошковский. Вместе с Фирташом все эти господа стали участниками очень влиятельной неформальной группы бизнесменов.

Очень быстро выяснилось, что газ Украине нужен в любой ситуации и при любой власти. Так на сцену вышла печально известная компания RosUkrEnergo. Ею уже руководил сам Фирташ, жена к тому времени отошла от дел. При этом имя владельца газового монополиста долгое время не афишировалось, а когда его назвали – никто не знал, кто это такой. А, между прочим, речь шла о миллиардере.



Семья Фирташей в Крыму, 2005 год – в это время Дмитрий уже тайно подал на развод / Фото – "Украинская Правда"

Брак Фирташа и Калиновской журналисты считают фиктивным и предполагают, что он стал гарантией от обоюдных "бросков". Но штамп в паспорте не спас – в 2005 году Фирташ провернул "рейдерскую схему" и расстался с Мариной Калиновской в одностороннем порядке. В качестве откупного Фирташ должен был отдать уже бывшей жене 36 миллионов долларов, Cadillac Escalade, а также три элитные квартиры в центре Киева – на улице Паторжинского, 33 (213 м2) и Паторжинского, 33-а (279 м2), а также по улице Шелковичной, 23 (213 м2). Себе же Фирташ оставил 80% уставного фонда баскетбольного клуба "Киев" (800 000 гривен) и полмиллиона долларов на счетах, а еще раздел "другое". В нем была спрятана его фирма RosUkrEnergo, которую тогда оценивали в 4,6 миллиарда долларов. Деталям громкого развода посвящена большая статья Мустафы Найема в "Украинской Правде".

Собственно, поводом написания статьи и появлении в ней комментариев Марины Калиновской и уникальных семейных фото стало то, что бывший муж заплатил ей лишь 14 миллионов из 36.

Новая империя

После развода Фирташ расправил плечи и начал строить свою империю – Group DF. Он быстро начал собирать активы и покупать все, что плохо лежит – телеканалы, футбольные и баскетбольные клубы, заводы, фабрики, облэнерго и еще много всего.

Как работают "изысканные" схемы "титанового олигарха" Фирташа:

Такие безумные аппетиты обеспечили старые друзья. После прихода к власти Януковича Фирташ быстро нашел общий язык с его окружением. Проводником стал видный регионал Юрий Бойко и Сергей Левочкин. Последний был не только партнером Фирташа, но также стал совладельцем его бизнесов, в частности – медиагруппы "Интер".

При Фирташе "Интер" укрепился в статусе рупора российской пропаганды и был одним из инструментов гибридной войны России против Украины. Каналом руководили российские менеджеры, они же отвечали за информационную политику.

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Впрочем, зомбирование украинцев “Интером” не помогло – они осенью 2013 года вышли на улицы и свергли режим Януковича.

Страсти в Вене

Фирташ в это время находился за пределами Украины и разрабатывал планы мировой экспансии своей бизнес-империи. В качестве штаба была выбрана прекрасная Вена.

Именно в столице Австрии состоялась одна из самых тайных встреч в современной истории Украины. В феврале 2014 года в Вене тайно встретились Фирташ, Левочкин, Петр Порошенко и Виталий Кличко. В итоге один из трех лидеров Майдана – Виталий Кличко – отказался от президентских амбиций в пользу Петра Порошенко, получил финансовую и медийную поддержку от Фирташа (олигарх впоследствии на суде признал, что является спонсором "УДАРа"). Порошенко стал единым кандидатом от демократических сил, а Фирташ и Левочкин получили иммунитет от преследования в обмен на поддержку и лояльность.

Как Фирташ монетизировал "венскую встречу":

В великолепно расписанный пасьянс вскоре вмешалась более опытная сторона – США. Американская юстиция обвинила Фирташа в попытке коррумпирования индийцев взяткой в размере 18 миллионов долларов. Эти деньги господин Фирташ хотел дать за контроль над титановым месторождением в Индии. Поскольку своей наглостью украинский олигарх нарушил интересы США – он был немедленно наказан. В марте 2014 года Дмитрия Фирташа по запросу ФБР задержали в Вене – вскоре он оказался под домашним арестом – началась длительная эпопея с экстрадицией.

Как живет Фирташ в Вене и как празднует День рождения под подпиской о невыезде:

Сейчас его очень хотят видеть в судах в США, Испании и родной Украине. Последний вариант Дмитрию Фирташу нравится больше всего, поскольку предвещает скорое разрешение проблем с законом, но когти американской фемиды очень крепкие и не дают миллиардеру ускользнуть. По состоянию на весну 2021 года – Верховный суд Австрии дал разрешение на экстрадицию, но сейчас идет юридическая волокита и затягивание с "поездкой в Америку". Там его ждет перспектива 50-летнего заключения, "раскулачивание" и приятные бонусы за показания против России.

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Пока Фирташ находится под подпиской о невыезде в Вене (чтобы оставаться на свободе – он заплатил рекордные для Австрии 125 миллионов евро), его бизнес жил своей жизнью. Монополию на поставки газа в Украину олигарх давно потерял, но сохранил очень мощные рычаги влияния на рынке – облгазы. Индульгенция, полученная на встрече с Порошенко, позволила спокойно чувствовать себя заводам Фирташа на свободной украинской территории, но не уберегла от аварии на титановом заводе в Армянске, который сейчас временно находится под контролем России. Из-за нее в 2018 году Крым и Херсонщина стали местом экологической катастрофы.

За что Фирташа арестовали в Австрии:

С медийными активами Фирташа ситуация еще сложнее – они полностью перешли под контроль Левочкина и занимаются исключительно работой на него и старого товарища Юрия Бойко. Впрочем, в отличие от каналов Медведчука, "Интер" приглушил градус российской пропаганды и действует более осторожно.

В США Фирташа считают прямым агентом Кремля и очень хотят узнать не только о его сделках с "Газпромом", но и об остальном. Зато в Украине о преступлениях Фирташа и его "сотрудничестве" с РФ говорят очень редко и очень тихо. Только в 2021 году о Фирташе вспомнила и украинская власть. В феврале пошли слухи, что олигарх может наконец оказаться под санкциями от СНБО – вслед за Медведчуком и другими агентами влияния России.