Россия стянула в оккупированный Крым около 33 тысяч военных. Только для их потребностей нужно 2,6 миллиона кубометров воды в год. А это – большая цифра для полуострова, где проблема с водоснабжением – номер один.

Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Читайте также Ученые опровергли заявления Путина о достаточном количестве пресной воды под Азовским морем

Россия не может решить проблему с водой в Крыму

Наев подчеркнул, что для всех очевидно, что Москва не может помочь проблеме с водой в оккупированном Крыму. Из-за этого на полуострове упадок сельского хозяйства и промышленности, ситуация – в шаге от гуманитарной и экологической катастрофы.

"Согласно официальным данным, на 1 января 2021 года, на временно оккупированной территории АР Крым на постоянной основе проживают 2 416 856 человек. Вместе с тем, имеется численность российских войск, которая составляет около 33 тысячи человек", – сказал Наев.

Количество военных России в Крыму может только расти

Несмотря на политику России, можно только предположить, что количество российских военных на полуострове только возрастет.

Согласно нормам российского Минобороны, для такого количества военных нужно около 2,6 миллиона кубометров воды в год. Также, кроме личного состава военнослужащих, надо учитывать обслуживание военной техники, бытовые нужды и самое главное – создание дополнительных резервов с водой,

– рассказал Наев.

Из-за такой ​​политики агрессора местное население рискует вообще остаться без воды, которой и так не хватает.

К теме В крымскотатарских районах Симферополя больше недели нет воды

Таяние снега не пополнило водохранилища достаточно

Отметим, что Украина прекратила поставлять воду Крыму сразу после его оккупации Россией. Сейчас на полуострове большие проблемы с водоснабжением. В частности, пересыхают водоемы и водохранилища. В городах воду включают по расписанию. Большие надежды возлагали на таяние снега, однако водохранилища достаточно не пополнились.

Важно! Согласно международному законодательству, ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет государство-оккупант, то есть Россия.