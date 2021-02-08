Для вакцинированных от СOVID-19 в Украине отменят карантин. Кроме того, ограничения отменят для украинцев, которые уже вылечились от коронавируса.

Вакцинация стала одной из тем Владимира Зеленского во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Актуально Зеленский выступил на форуме "Украина 30" относительно коронавируса: видео

Глава государства отметил, что прививки от коронавируса являются одним из шагов на пути возвращения украинцев к путешествиям.

Мы будем как государство отменять запреты (карантинные – 24 канал) для людей, которые вакцинируются или переболи COVID-19,

– отметил Зеленский.

Что еще Зеленский сказал о вакцинации

Глава государства готов на собственном примере доказать украинцам безопасность вакцины. Для этого Зеленский вакцинируется вместе с военными – как главнокомандующий. Скорее всего, Зеленского вакцинируют препаратом от Pfizer.

По состоянию на февраль 2021 года Украина договорилась о поставках сразу 4 вакцин. Это препараты от Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Вакцинация должна стать обязательной для людей определенных профессий. Прежде всего речь идет о людях, которые являются госслужащими.



Как будет происходить вакцинация в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала